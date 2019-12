Neues Leben für einen LKW-Veteranen aus Müllheim Der bei Müllheim gestrandete Saurer-Lastwagen soll auf einer Farm in Kanada wieder gute Dienste tun. Stefan Hilzinger 23.12.2019, 04.10 Uhr

Reto Hähni richtet das Material, um den Saurer mit dem Traktor abzuschleppen. Bild: Donato Caspari

Das verflixte Zugmaul vorne an der Stossstange fehlt. So kann Reto Hans Hähni aus Neuwilen den alten Saurer-Lastwagen nicht mit seinem Traktor abschleppen. Die Zugstange hat er dabei am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz am Waldrand zwischen Müllheim und Unterhörstetten. Hähni hätte den Saurer gerne mitgenommen, doch das fehlende Stück konnte er nicht auftreiben. Ein Saurer-Enthusiast im Kanton Aargau weiss vielleicht Rat oder könnte das fehlende Stücke sogar leihweise zu Verfügung stellen.