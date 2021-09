Jugendtreff für die Kids von Matzingen, Thundorf und Stettfurt

Ein Traum wird wahr für die Jugend an Lauche und Murg: Im alten Matzinger Kindergarten gibt es neuerdings einen Treff. Am Mittwochnachmittag war gutbesuchte Eröffnung. Und bis in anderthalb Jahren soll der Umzug an den definitiven Standort bei der Badi Stettfurt erfolgen.

Christoph Heer 16.09.2021, 11.30 Uhr