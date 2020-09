Neuerdings ist Londons Himmel rahmenlos: Denn die Firma Sky-Frame aus Frauenfeld hat ebendort einen Showroom eröffnet Der Standort für den mittlerweile siebten Showroom des Unternehmens, das weltweit führend ist in Sachen rahmenlose Fenster, ist bewusst im Londoner Trend- und Kreativquartier Clerkenwell gewählt. So hätten die Architekten und Designer einen kurzen Anfahrtsweg. Mathias Frei 08.09.2020, 17.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der seit kurzem geöffnete Showroom von Sky-Frame im Londoner Kreativquartier Clerkenwell. (Bild: PD/Mark Cocksedge)

«Als wir uns 2004 erstmals Gedanken machten über Expansionspläne, rieten mir viele Architekten von dieser Sprösslifenster-Nation ab.» Das sagt Beat Guhl, Inhaber und CEO der Frauenfelder Firma Sky-Frame. Sein Unternehmen gilt in Sachen rahmenlose Fenster führend auf dem Weltmarkt – und hat kürzlich in London, der Hauptstadt der Sprösslifenster, einen Showroom eröffnet. Dieser liegt in Clerkenwell im Nordosten von Central-London, ein Trendquartier mit viel Kreativwirtschaft und moderner, hipper Gastronomie. Guhl sagt:

«Es war ein bewusster Entscheid, in Clerkenwell zu eröffnen. So haben es die Architekten und Designer nicht weit zu uns.»

Beat Guhl, Inhaber und CEO der Firma Sky-Frame. (Bild: Reto Martin)

Sky-Frame betreibt nebst dem neuen Showroom in London deren weitere im aargauischen Rothrist, in Wien, Los Angeles, Moskau, St.Petersburg sowie am Hauptsitz in Frauenfeld. Der Umbau der Lokalität ging zu Lasten von Sky-Frame, Miete und Präsenzzeit garantieren zwei lokale Partner. Bald wird ein Sky-Frame-Mitarbeiter mit Familie nach London umziehen und den Showroom betreuen.

Im Showroom. (Bild: PD/Mark Cocksedge)

Frauenfelder Touristen sind immer willkommen

Die Räumlichkeit macht derzeit auf Voranmeldung für Interessierte ihre Tore auf. Guhl geht davon aus, dass primär Architekten Gäste von Sky-Frame sein werden. «Sie müssen unsere Idee von ‹A View, not a Window› sehen, berühren, begreifen können.» Ein weiteres Klientel werden Bauherrschaften sein. Und auch als Frauenfelderin oder Frauenfelder in London sei man immer herzlich willkommen, sagt Guhl.

«Erzählen Sie mir dann, wie es Ihnen gefallen hat.»

Im Showroom. (Bild: PD/Mark Cocksedge)

Denn der Firmenchef hat den neuen Showroom live bislang noch nicht zu Gesicht bekommen. Er war letztmals vor drei Jahren in Clerkenwell, als die bekannte gleichnamige «Design Week» stattfand, um das Showroom-Projekt zu lancieren. «Pandemiebedingt verzichten wir derzeit bei Sky-Frame nach Möglichkeit auf Auslandsreisen.» Eigentlich wäre ja eine grosse Eröffnung geplant gewesen, nachdem der Umbau Anfang 2020 abgeschlossen wurde. Aber dann kam Corona – und brachte den Zeitplan durcheinander. Der Showroom sei nun erst im August in Betrieb genommen worden, sagt Guhl.

Im Showroom. (Bild: PD/Mark Cocksedge)

Grossbritannien gehört für Sky-Frame mittlerweile zu den wichtigsten Märkten Europas. «Und London sieht sich als das Architekturmekka weltweit», stellt der Frauenfelder Unternehmer fest. In Grossbritannien werde die rahmenlose Fenstertechnologie oftmals mit hochwertiger historischer Bausubstanz kombiniert. Es sei nicht gelogen, zu sagen:

«Die Briten fahren auf unsere Sky-Frame-Fenster ab.»

Sichtbarmachen der Werte von Sky-Frame

Im Londoner Showroom sind unterem anderem die Classic-Linie (rahmenlose Schiebefenster) und die Pivot-Linie (Drehtüren) ausgestellt. Natürlich sei es im Gegensatz etwa zu einem Möbelstück, das man von allen Seiten anschauen könne, eine Herausforderung, rahmenlose Fenster als Mittel zum Zweck im Sinne von «A View, not a Window» zu präsentieren. Ein Showroom diene in diesem Fall denn mitunter auch dem Zweck, die Werte von Sky-Frame zu transportieren.

Der Showroom von aussen. (Bild: PD/Mark Cocksedge)