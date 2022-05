Arealrundgang auf dem künftigen Enwicklungsschwerpunkt Wil West

neuer Wirtschaftspark Äcker werden kompensiert und Gemeinden verzichten auf neue Industriezonen: «Wil West» vor nächsten Schritten Anlässlich einer Arealbegehung erklärte der St.Galler Regierungsratspräsident, wie der Kanton dafür sorgen will, dass sich die richtigen Firmen im Westen von Wil ansiedeln. Pablo Rohner 05.05.2022, 16.40 Uhr

Marco Sacchetti, Generalsekretär des Departements für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau, der St.Galler Regierungsratspräsident Marc Mächler und Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell (von links). Bild: PD

Von der Terrasse der Autowelt von Rotz aus bietet sich ein guter Blick darauf, wie Wil westwärts in Richtung Münchwilen und Sirnach ausfranst. Eine Landschaft aus Industriehallen, Garagen sowie dem spiegelnden Blech und Glas der Autowelt geht in Rapsfelder, Ackerland und Wiesen über. Auf ihnen soll Wil West gebaut werden.

Von alten Industriegebieten wie dem eben beschriebenen will sich das neue Industriegebiet, quasi ein Industriegebiet 2.0, abheben. «Dort oben wird der Zug halten, dort unten gibt es einen neuen Autobahnanschluss», sagt der St.Galler Regierungsratspräsident Marc Mächler. Um ein Problem der Verkehrsführung zu skizzieren, zückt er im anschliessenden Gespräch spontan Block und Stift. Die Begeisterung, die Mächler vor einem Grüppchen Medienschaffender auf der Terrasse der Autowelt von Rotz versprüht, wirkt echt.

Zustimmung in Kantonsparlamenten

Mächlers Vision von Wil West als «Leuchtturmprojekt» teilen viele Politikerinnen und Politiker in den Parlamenten der Kantone Thurgau und St.Gallen, das wurde unlängst wieder einmal deutlich. Der Grosse Rat des Kantons Thurgau sagte im März Ja zur geplanten Strassenverbindung Dreibrunnenallee mit Rad- und Gehwegen im Zentrum des Industrieparks.

Planungsansicht von Wil West. Dem Kanton St.Gallen gehört ein Grossteil des Landes im Kanton Thurgau, auf dem gebaut werden soll. Grafik: PD

Im April stimmte dann der St.Galler Kantonsrat einem Sonderkredit in der Höhe von 35 Millionen Franken für die Arealentwicklung zu. Der Kanton Thurgau wird 50 Millionen Franken in das Projekt investieren, wie Marco Sacchetti, Generalsekretär des Departements für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau, in seinem Referat auf der Von-Rotz-Terrasse sagt.

Über 2000 Arbeitsplätze sollen auf dem Grünland unterhalb der Von-Rotz-Terrasse entstehen. Freilich nicht irgendwelche Arbeitsplätze, «technologiegetrieben» und «wertschöpfungsstark» sollen sie sein, wie Mächler sagt. Wie genau der Firmenmix aus IT, Forschung – sogar ein Ableger einer Fachhochschule war einmal eine Idee – oder anderen Industriezweigen im Detail aussehen wird, sei noch offen.

Was die Visualisierungen zeigen: Schicke Bürowürfel sollen diese Arbeitsplätze beherbergen, umgeben von Grünflächen. Erschlossen werden sollen sie durch neue Haltestellen für Zug und Bus, Velo- und Fusswege und eine neue Autobahnausfahrt.

Kanton St.Gallen rechnet mit Gewinn, aber nicht mit Maximalrendite

Doch wer garantiert, dass die gewünschten smarten Firmen wirklich kommen und es am Ende nicht doch die Logistikfirma mit der grossen Blechhalle wird? Der Boden werde «eher teuer», sagt Mächler, so teuer, dass ihn sich nur Firmen mit hoher Wertschöpfung leisten könnten. Ausserdem werde der Kanton St.Gallen die Geduld haben, nur Bewerber auszuwählen, die zur Ausrichtung des Industrieparks passen.

Das kann der Kanton St.Gallen, weil ihm das Land, das im Kanton Thurgau liegt, gehört. Nach dem stückweisen Verkauf des erschlossenen Areals soll sogar ein kleiner Gewinn übrig bleiben, gerechnet wird mit drei bis vier Millionen. Aber der Kanton müsse eben nicht maximal viel Rendite erzielen, sagt Mächler. Sprich, er kann es sich leisten, auf die passenden Firmen zu warten.

Die Äcker sollen in der Region bleiben

Die Felderlandschaft unterhalb der Terrasse: 18 Hektaren Kulturland wird Wil West verschlingen. Der Kulturlandverlust ist einer der Kritikpunkte an dem Projekt. «Jede Hektare Fruchtfolgefläche wird voll kompensiert», sagt Marco Sacchetti.

Auf diesen Feldern soll Wil West gebaut werden. Bild: Pablo Rohner

Wie das funktionieren soll, erklärt Sacchettis Kollege Raffaele Landi vom kantonalen Tiefbauamt. Es werden keine neuen Ackerflächen entstehen. Die bei den Bauarbeiten abgetragene humusreiche Erde soll auf magerere Ackerflächen gekippt werden, um diese aufzuwerten. Zwischen 15 und 30 potenzielle Flächen habe man im Visier, im Juni sollen die Gespräche mit den Landwirten beginnen. Eine Auflage lautet: Lastwagen müssen die Flächen in 15 Minuten Fahrzeit erreichen können.

Gegen Landverschleiss und Zersiedlung

Auf eine andere Art soll Wil West Landverschleiss und Zersiedlung entgegenwirken. Die 23 Mitgliedergemeinden der Regio Wil haben eine Charta unterschrieben, gemäss der sie in Zukunft zu Gunsten von Wil West auf ihrem Land auf grosse Einzonungen für Industriegebiete verzichten wollen.

Doch wie verbindlich ist die Charta? «Die Gemeinden haben den Verzicht zugesichert», sagt Marc Mächler und fügt hinzu, der Kanton werde bei der Beurteilung künftiger Richtpläne «sehr genau hinschauen».

Richtungsweisende Abstimmungen nahen

Im kommenden September wird nach dem Parlament auch die Bevölkerung des Kantons St.Gallen noch über den 35-Millionen-Kredit abstimmen können. 2023 folgen Abstimmungen in Münchwilen und Sirnach, die sich am Strassenbau für Wil West beteiligen müssen.

Interessant dürfte auch die Befragung der Wilerinnen und Wiler zur Netzergänzung Nord werden, die ebenfalls 2023 stattfinden soll und nur konsultativen, sprich keinen verbindlichen Charakter haben wird. Die Verbindungsstrasse samt Tunnel im Gebiet von Bronschhofen ist in Wil umstritten. Die Planenden diskutieren gemäss Marc Mächler aktuell verschiedene Varianten. Der Vorschlag der Grünen Prowil, der die Nutzung einer bestehenden Strasse und einen anderen Tunnel vorsieht, sei aber «keine Alternative».

Hinweis: Am 11. und 13. Juni sowie am 18. August führt die Geschäftsstelle Wil West Arealrundgänge für die Bevölkerung durch. Anmeldungen unter wilwest.ch/news/rundgang.