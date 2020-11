Neuer «Läbesmittelpunkt» für das Seebachtal: In Hüttwilen eröffnet im Frühjahr 2021 ein Unverpackt-Laden Mit dem Verkauf von unverpackten Lebens- und Haushaltsmittel sowie einem Minimal-waste-Café wollen die drei Initiantinnen Corina Pleisch, Yvonne Beerli und Martina Arnold Ressourcen schonen und für eine lebenswerte Welt sorgen. 25.11.2020, 16.50 Uhr

Die Initiantinnen des Projekts in Hütttwilen: Corina Pleisch, Yvonne Beerli und Martina Arnold. Bild: PD

(PD) Die Erfahrungen im seit bald drei Jahren in Hüttwilen existierenden «Gnussvoll»-Unverpacktlädeli zeigen: Die Leute wollen mehr Platz zum Abfüllen ihrer Einkäufe, Raum zum Austauschen und Geniessen, erweiterte Öffnungszeiten und einen zentraleren Standort. Dies lasse sich im liebevoll sanierten und geschichtsträchtigen Kehlhof an der Hüttwiler Hauptstrasse verwirklichen. So heisst es in einer Medienmitteilung der Initiantinnen des neuen Projekts – Corina Pleisch, Yvonne Beerli und Martina Arnold.