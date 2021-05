Neuer Job «Eine Win-win-Situation»: Der bekannte Gastronom Markus Hirt übernimmt im Frauenfelder Alterszentrum Stadtgarten die Leitung der Hotellerie Hirt folgt im Altersheim der Frauenfelder Bürgergemeinde auf Bernhard Grill, der in Pension geht. Alle Beteiligten sind sehr zufrieden mit dieser Lösung. Mathias Frei 04.05.2021, 16.50 Uhr

Markus Hirt (2.v.l.) als zukünftiger Leiter Hotellerie und Infrastruktur im Reigen des Stadtgarten-Leitungsteams mit Saskia Klotz (Leitung Pflege, Betreuung), Bernhard Grill (Leiter Hotellerie und Infrastruktur), Hansjörg Strasser (Zentrumsleiter) und Verena Rieser (Mitglied Betriebskommission). Bild: PD

Wie ein Wechselbad der Gefühle: So müssen sich für Markus Hirt die ersten vier Monate dieses Jahres anfühlen – mit Glücksgefühlen zum Schluss. Denn der bekannte Frauenfelder Gastronom wird per Anfang Juni neuer Leiter Hotellerie und Infrastruktur im Alters- und Pflegeheim Stadtgarten – und damit auch Mitglied der Geschäftsleitung. Wie Hansjörg Strasser, Leiter der Altersinstitution der Bürgergemeinde Frauenfeld, mitteilt, löst Hirt Bernhard Grill ab. Dieser amtete zuletzt während vier Jahren als Leiter Hotellerie und stellvertretender Zentrumsleiter. Zuvor hatte Grill, der nun in Pension geht, den Stadtgarten neun Jahre lang geleitet.

Strasser ist mit der Jobanfrage an Hirt herangetreten. Und dieser habe von Anfang an sehr positiv reagiert. Hirt sei genau das, was man gesucht habe, nämlich ein Leiter Hotellerie mit Herz.

«Das ist für den Stadtgarten eine einmalige Chance.»

Markus Hirt. Bild: Donato Caspari (26. April 2019)

Strasser ist voll des Lobes ob seines neuen Geschäftsleitungsmitglieds, spricht von einer Win-win-Situation. Wie der Zentrumsleiter erklärt, sei das Aufgabengebiet des Leiters Hotellerie und Infrastruktur im Stadtgarten sehr breit gefächert. Mit seinen rund 50 Mitarbeitenden in den Abteilungen Gastronomie, Hauswirtschaft, Technik und Einkauf werde Hirt zukünftig für einen kundenfreundlichen und reibungslosen Hotelbetrieb, für die über 125 Bewohnerinnen und Bewohner sowie für die externen Gäste des Restaurants und der Liegenschaft respektive Infrastruktur sorgen.

Im kommenden Jahr folgen berufsbegleitende Weiterbildungen

Auch der Stadtgarten-Stiftungsrat freut sich über den Personalzuwachs. Hirt bringe grosses Fachwissen und langjährige Erfahrung mit.

«Als überregional beliebter Gastgeber aus Leidenschaft ist er vielen Bewohnerinnen und Bewohnern, Mitarbeitenden sowie der Frauenfelder Öffentlichkeit bereits bestens bekannt.»

Um sich optimal auf seine neue Aufgabe vorzubereiten, hat Markus Hirt ein Stage bei einer ähnlichen Alterseinrichtung absolviert. Zudem wird er im kommenden Jahr berufsbegleitend Weiterbildungen besuchen. Im Übrigen geht Bernhard Grill erst gegen Ende Jahr in Pension, was eine gute Übergabe ermöglicht.

Die Freude über die neue Arbeitsstelle ist bei Markus Hirt riesig, wie er auf Anfrage sagt.

«Ich bin und bleibe mit Herzblut Gastgeber.»

Die Dimensionen seien wohl etwas anders, und das Tagesgeschäft im Stadtgarten unterscheide sich auch zu seinen früheren Tätigkeiten. Aber er nehme die neue Herausforderung gern an, sagt Hirt. Er sei glücklich, wieder eine Aufgabe zu haben, in einem Berufsfeld, das er lebe, und weiterhin in Frauenfeld.

Markus Hirt und seine Frau Rosmarie hatten während 25 Jahren die Café-Confiserie Hirt im Rhyhof geführt, die vergangenen Januar schliessen musste.