«Die FDP ist eine Siegerpartei»: Der neue Präsident der FDP Thurgau, Gabriel Macedo, will, dass die Partei statt auf verlorene Sitze wieder in die Zukunft schaut An seiner Wahl zum Parteipräsidenten gibt Gabriel Macedo auch gleich eine Änderung der freisinnigen Rhetorik bekannt. «Ich will nicht vom Zurückgewinnen reden, nur vom Gewinnen oder Dazugewinnen.» Zuletzt musste die FDP Thurgau eine Reihe von Sitzverlusten hinnehmen. Sebastian Keller 26.06.2020, 18.30 Uhr

Gabriel Macedo wird von seinen Parteikollegen in Aadorf einstimmig zum neuen FDP-Präsidenten gewählt. Bilder: Reto Martin

Der Jubel trug zuletzt Grün. Auch im Thurgau. Wer sich politisch dem blauen Lager zurechnet, muss Sitzverluste gewärtigen. Auf den Verlust des Nationalratssitzes gingen der FDP Thurgau gleich auch noch zwei Grossratsmandate flöten.

Mit dieser Hypothek machte sich die Partei auf die Suche nach einem neuen Präsidenten. Seine Aufgabe: die FDP Thurgau zurück auf die Siegerstrasse führen. Und man wurde in der Person von Gabriel Macedeo fündig. Der 31-Jährige ist hauptamtlich Stadtpräsident von Amriswil. Seit Sommer 2019. Am 15.März schaffte er auf Anhieb den Sprung in den Grossen Rat.

Den Fokus nach vorne richten

Und am Donnerstagabend wählt ihn die FDP in Aadorf zu ihrem neuen Präsidenten. Schauplatz ist das Gemeinde- und Kulturzentrum. Die Stühle sind coronakonform versetzt. An Geländer hängt ein Plakat mit der Parole «Die Schweiz will». Und auch die FDP will. Sie will Gabriel Macedo als neuen Präsidenten. Er bekommt 69 von 69 Stimmen.

Vor seiner Wahl gibt Macedo eine Kostprobe davon, was die FDP («Liebe freisinnige Familie») von ihm erwarten darf. Auf eine Vorstellung und Verlesung seines Lebenslaufs verzichtet er. Bewusst. «Ich will den Fokus nach vorne richten», sagt Macedo. Er spricht klar, verhaspelt sich nicht. Eine allfällige Nervosität versteckt sich gut unter dem dunkelblauen Anzug. Er habe sich den Schritt gut überlegt. «Und mich dann mit viel Motivation beworben.»

Hoffnungsvolle Ansage

Und dann folgt, was die Freisinnigen – den Kater der Niederlage noch nicht ganz verdaut – hören wollen:

«Die FDP ist eine Siegerpartei.»

Selber bezeichnet sich Macedo als «Person mit Winnermentalität». Und dann muss doch noch etwas Lebenslauf sein. Macedo war Captain des FC Amriswil, aber auch des FC Rheineck. Im Rheintaler Städtli war er sieben Jahre lang Stadtschreiber, galt als Kronfavorit für das Stadtpräsidium. Doch er entschied sich für Amriswil. Bei seinem Abgang wird er in einer Publikation als «gute Seele» bezeichnet.

Beidfüssig ist der Mittelfeldspieler, wie auf dem Portal transfermarkt.ch zu lesen ist. Und auf seine sportliche Leidenschaft nimmt er auch in Aadorf Bezug:

«Ich ging als Fussballer nie auf den Platz und habe gesagt: Hoffentlich verlieren wir nicht.»

Ans Verlieren verlöre er keinen Gedanken. Und so folgt gleich ein Appell an die Freisinnigen: «Wir können uns noch drei Jahre über die Sitzverluste ärgern.» Oder aber: «Wir orientieren uns an der Zukunft, die wir in der Hand haben.» Und er gibt gleich einen Wechsel in der freisinnigen Rhetorik bekannt:

«Ich will nicht vom Zurückgewinnen reden, nur vom Gewinnen oder Dazugewinnen.»

Der Applaus nach seiner Inthronisierungsrede und die Deutlichkeit seiner Wahl zeugen davon, dass die «liebe freisinnige Familie» grosse Hoffnung in ihren neuen Captain setzt. Auch wenn er auf die Frage eines Parteimitglieds – welche drei Gebiete die FDP konkret angehen will– noch keine Antwort kennt. «Diesen Weg werden wir mit der Parteileitung gehen.» Doch einen Fahrplan gibt er noch bekannt: «Ich denke bis Ende Jahr.»

Der neue und der scheidende FDP-Präsident: Gabriel Macedo und David H. Bon.

David H. Bon verabschiedet sich

David H. Bon, abtretende Parteipräsident, verliest seinen letzten Jahresbericht. Er streicht die Erfolge seiner Partei hervor. So hätten etwa für den Grossen Rat 119 Personen kandidiert. Zwei grosse Töpfe voller weisser Rosen neben dem Rednerpult sind Symbol dafür. Er sagt:

«Es sind Menschen, die Politik machen.»

Mit Verweis auf die Abstimmungen im vergangenen Jahr sagt der scheidende Präsident: «Bei drei von vier Vorlagen ist man uns gefolgt.»

Anders Stokholm, Präsident der grossrätlichen FDP-Fraktion. Bild: PD

Bon gibt seinen Parteikollegen ermutigende Worte auf den Weg: «Wir sind frei im Denken und innovativ.» Er fordert sie auf: «Habt Mut!» Fraktionschef Anders Stokholm unterlässt es an der Versammlung nicht, Bons Arbeit zu verdanken. «Er hatte keine leichte Zeit», sagt er mit einem Lächeln, «er musste sich als Zürcher durchsetzen.» Doch gerade punkto Hartnäckigkeit Durchhaltevermögen könne man viel von ihm lernen.

Gegen Schluss der Versammlung stellen sich einige neue Mitglieder der Parteileitung vor. So auch Kantonsrätin Martina Müller. Sie sagt einen Satz: «Ich bin Fan von der FDP.» Solche Fans könnten die Freisinnigen wohl noch mehr brauchen– vor allem im Lager der Wähler. Macedo hat die blaue Captainbinde übergestülpt.