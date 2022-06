Kunstmuseum: Der Thurgau nimmt ein neuer Anlauf in Ittingen

Bauprojekt Ausbau und Sanierung des Kunstmuseums: Der Kanton Thurgau nimmt ein neuer Anlauf in Ittingen Der Thurgau will sein Kunstmuseum für rund 20 Millionen Franken modernisieren und vergrössern. Dabei soll unterirdisch ein neuer Ausstellungsraum entstehen. Silvan Meile 24.06.2022, 05.10 Uhr

Kantonsbaumeister Erol Doguoglu und Regierungsrat Dominik Diezi.

Das Kunstmuseum braucht eine Totalüberholung. Die Räume auf dem Gelände der Kartause Ittingen vermögen internationale Standards für Kunstobjekte etwa bezüglich Licht oder klimatische Bedingungen nicht mehr zu erfüllen. Am Donnerstagabend stellte der Kanton deshalb das Siegerprojekt eines Architekturwettbewerbs vor. Der neue Thurgauer Baudirektor Dominik Diezi eröffnete in der Frauenfelder Konvikthalle die Ausstellung «Erneuerung Kunstmuseum Thurgau», wo die eingereichten Vorschläge ausgestellt sind.

Ein neuer unterirdischer Ausstellungsraum entsteht

Den Zuschlag erhält ein Architektenkollektiv aus Herisau, Balzers und Zürich. Kernstück ist eine neue Treppe, mit der die Besucher künftig direkt in die unterirdischen Museumsräume gelangen. Ein bestehender Kellerraum, in dem das Museum ein Depot und eine Werkstatt untergebracht hat, wird eine Etage tiefer in den Boden verlegt. Darüber entsteht ein neuer Ausstellungsraum mit rund 220 Quadratmetern Fläche, der mit den bestehenden beiden Ausstellungsräumen verbunden wird. Dadurch kann das Kunstmuseum doch noch vergrössert werden.

Hinzu kommt eine komplette Modernisierung der bestehenden Infrastruktur, um eben auch die internationalen Standards für die Aufbewahrung von Kunstobjekten zu erfüllen. Museumsdirektor Markus Lan­dert sagt, man hole das «absolute Maximum aus den bestehenden Platzverhältnissen» heraus, steigere die Attraktivität und werte das Museum in seiner speziellen Umgebung weiter auf.

Der Preis für das Bauvorhaben wird auf 18 bis 20 Millionen Franken geschätzt, sagt Kantonsbaumeister Erol Doguoglu. Nun gelte es, das Gesamtprojekt auszuarbeiten. Dieses könnte mit der Budgetvorlage 2025 dem Grossen Rat unterbreitet werden. Vorabklärungen hätten gezeigt, dass es sich bei diesem Projekt um gebundene Kosten handle, es also eine Staatsaufgabe sei, sagt Monika Knill, Vorsteherin des Departements für Erziehung und Kultur. Eine Volksabstimmung ist somit nicht angedacht. Eine abschliessende Prüfung liege aber noch nicht vor. Etwa die Ausgaben für die Erstellung des neu hinzukommenden Ausstellungsraums könnten als ungebundene Kosten verstanden werden. Eine Einweihung wäre gemäss Doguoglu um 2028 denkbar.

Pläne führten zu Misstönen und Richterspruch

Die Modernisierung des Thurgauer Kunstmuseums hat eine lange Vorgeschichte. Vor mehr als zehn Jahren beauftragte der Regierungsrat die Stiftung Kartause Ittingen, ein Vorprojekt für eine Sanierung und einen Erweiterungsbau ausarbeiten zu lassen. Von zusätzlicher Fläche von bis zu 1000 Quadratmetern war die Rede. Für 4,6 Millionen Franken sollte das Museum saniert werden, für weitere 11,25 Millionen war ein Erweiterungsbau geplant, finanziert hauptsächlich aus dem Lotteriefonds.

Kritik kam nicht nur aufgrund dieser ungewohnt hohen Fonds-Entnahme auf, sondern auch aufgrund eines fehlenden Architekturwettbewerbs. Und die Sanierung war als gebundene Ausgabe deklariert, ein Referendum beziehungsweise eine Volksabstimmung nicht vorgesehen. Schliesslich hiess das Bundesgericht eine Stimmrechtsbeschwerde von acht Thurgauern gegen dieses Vorgehen gut. Später gab der Kanton bekannt, zwar an der Kartause Ittingen als Standort des Kunstmuseums festzuhalten, auf einen Erweiterungsbau aber zu verzichten.