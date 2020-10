Der Kanton Thurgau verschärft Coronamassnahmen – der Ticker zum Nachlesen: Maskenpflicht an Anlässen ab 30 Personen, kein Tanzverbot, keine Maskenpflicht in Läden, 70 Neuinfektionen Die Coronainfektionen steigen auch im Thurgau weiter an – auf rekordhohe 54 Fälle am Donnerstag. Heute morgen hat die Kantonsregierung über neue Coronamassnahmen informiert. Der Liveticker zum Nachlesen. Sebastian Keller 16.10.2020, 09.30 Uhr

Die Thurgauer Kantonsapothekerin Nadja Müller zeigte im April, wie man eine Maske richtig anzieht.

Bild: Donato Caspari (27. April 2020)

Der Kanton Thurgau hat am Freitagmorgen in einer Medienkonferenz über die neuen Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus informiert. Am Donnerstag hat der Regierungsrat in einer ausserordentlichen Sitzung neue Massnahmen ergriffen. Dies, nachdem die Ostschweizer Gesundheitsdirektoren sich über ein gemeinsames Vorgehen verständigt haben. Die neuen Massnahmen des Kantons Thurgau im Überblick:

Meldepflicht für öffentliche und private Veranstaltungen ab 30 bis 1000 Personen : Die Organisatoren haben ab dem 23. Oktober bis zum 31. Dezember die Pflicht zur Meldung der Veranstaltung durch den Organisator bis 14 Tage vor der Veranstaltung. Ebenso muss ein Schutzkonzept erstellt und eingereicht werden. Ausserdem müssen die Kontaktdaten in elektronischer Form erfasst werden. Auf der Webseite des Kantons werden in den nächsten Tagen die entsprechenden Online-Meldeformulare sowie ein Merkblatt aufgeschaltet.

: Die Organisatoren haben ab dem 23. Oktober bis zum 31. Dezember die Pflicht zur Meldung der Veranstaltung durch den Organisator bis 14 Tage vor der Veranstaltung. Ebenso muss ein Schutzkonzept erstellt und eingereicht werden. Ausserdem müssen die Kontaktdaten in elektronischer Form erfasst werden. Auf der Webseite des Kantons werden in den nächsten Tagen die entsprechenden Online-Meldeformulare sowie ein Merkblatt aufgeschaltet. Maskenpflicht bei Veranstaltungen ab 30 Personen : Bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen ab 30 Personen, die ab dem 23. Oktober stattfinden, wird befristet bis zum 31. Dezember die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske eingeführt.

: Bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen ab 30 Personen, die ab dem 23. Oktober stattfinden, wird befristet bis zum 31. Dezember die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske eingeführt. Maskenpflicht in Bars und Clubs: In Steh- und Tanzbereichen von Bar- und Clubbetrieben gilt ab dem 23. Oktober befristet bis am 31. Dezember die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske. Die Konsumation von Speisen und Getränk ist ausschliesslich in den dafür vorgesehenen Sitzbereichen gestattet.

Ebenso appelliert der Thurgauer Regierungsrat dringend an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Ein erneuter Lockdown sei mit allen Mitteln zu verhindern.

Die Regierung verschärft die Massnahmen, nachdem die Zahl der Coronafälle in den vergangenen Wochen auch im Kanton Thurgau exponentiell zugenommen haben. Seit dem 1. Oktober steigt die Anzahl neu mit Covid-19 infizierter Personen signifikant. Während sich in der letzten Septemberwoche täglich durchschnittlich 3,6 Personen angesteckt hatten, lag die durchschnittliche Anzahl an täglichen Neuinfektionen in der ersten Oktoberwoche bei 8,1 und in der zweiten Oktoberwoche bei 20,7, in den vergangenen sieben Tagen gar bei 26,9 – Tendenz steigend, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Regierungsrat Urs Martin sagte an der Medienkonferenz:

«Wenn wir jetzt nicht rechtzeitig Massnahmen beschliessen, drohen die Spitalkapazitäten in wenigen Wochen zu überlasten.»

Bis die Massnahmen Wirkung zeigen, vergehen zwei bis drei Wochen. Daher werde ab Montag der Zivilschutz auch das Contact-Tracing unterstützen», sagte Martin.

Der Ticker zum Nachlesen:

09:59 Uhr

Die Medienkonferenz ist zu Ende. Danke fürs Mitlesen.

09:53 Uhr

Auf eine Frage eines Journalisten, wieso man sich gegen eine Maskenpflicht in Läden entschieden habe, sagt Schönholzer: Die Ansteckungen finden nicht primär in Läden statt, sondern im privaten Bereich. Zudem könne in Läden vielfach der Abstand eingehalten werden. Wer aber möchte, könne im Laden zum Schutz eine Maske tragen.

09:52 Uhr

Die Regierung habe sich gegen ein Tanzverbot entschieden. Wenn sich die Lage später weiter dramatisiere, könnte man dieses immer noch einführen. Das sagte Urs Martin.

Wer sich nicht die Vorgaben hält, kann auf der Basis auf das Epidemiengesetz strafrechtlich geahndet werden.

Regierungspräsident Walter Schönholzer an einer Pressekonferenz Ende September. Bild: Reto Martin

Regierungspräsident Walter Schönholzer appellierte: Die wichtigsten Massnahmen seien nicht neu. Man müsse weiterhin den Abstand einhalten und regelmässig die Hände waschen und desinfizieren.

«Dann sind wir überzeugt, dass es uns gemeinsam gelingt, die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen. »

09:45 Uhr

Finanzdirektor Urs Martin an einer Medienkonferenz Ende September. Bild: Reto Martin

Bei den Testkapazitäten herrsche eine Verteilkampf – international, aber auch zwischen den Kantonen. Martin: «Bundesrat Berset wurde von mir über diesen Umstand informiert.»

Das Contact-Tracing sei gefordert. Wir haben beschlossen, dass am Montag der Zivilschutz zum Einsatz kommt. Es handle sich um zehn Angehörige, die bei der Rückverfolgung der Infektionen mithelfen sollen. Das Contact-Tracing wird im Thurgau durch die Lungenliga betrieben.

Von einer neuen Grenzschliessung hält Urs Martin nichts. Auch wenn mittlerweile 10 Kantone auf der deutschen Risikoliste stehen. Das Gesundheitswesen im Thurgau sei auf die Grenzgänger aus dem süddeutschen Raum angewiesen.

09:39 Uhr

Gesundheitsminister Urs Martin sagt, heute werden rund 70 neue Fälle gemeldet. Gestern waren es 54 neue.

Zu den Hospitalisationen sagt Martin: Diese dürfte in den nächsten Tagen ansteigen. Denn: Es hätten sich in den vergangenen Tagen auch ältere Personen angesteckt.

09:33 Uhr

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau traf sich am Donnerstag ausserordentlich. Er habe Massnahmen beschlossen, die ab nächster Woche ihre Wirkung entfalten. Genau: ab dem 23. Oktober.

Eine Meldepflicht für Veranstaltungen – private oder öffentliche – ab 30 Personen.

Veranstaltungen mit über 30 Personen müssen ein Schutzkonzept erarbeiten und einreichen. Auch die Kontaktdaten müssen erfasst werden.

An diesen Anlässen gilt eine Maskenpflicht.

In Clubs und Bars gilt ebenfalls eine Maskenpflicht. Das Konsumieren ist nur in dafür vorgesehenen Sitzbereichen erlaubt.

09:31 Uhr

Die Medienkonferenz hat begonnen. Es informieren Regierungspräsident Walter Schönholzer und Regierungsrat Urs Martin.

Walter Schönholzer sagt einleitend: «Das Coronavirus hat alles verändert, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, überall.» Viele seien müde. «Aber der Virus ist da und wird nicht einfach so verschwinden.» Das Virus sei bei jeder Regierungssitzung ein Thema. Es würden immer über weitere Massnahmen diskutiert.