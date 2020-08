Neue «Arco’s»-Pächter in Frauenfeld lüften ihr lang gehütetes Geheimnis Das ehemalige «Arco's» in der Frauenfelder Vorstadt ist seit dem Wochenende geöffnet, mit neuen Pächtern, neuem Look und neuem Namen. Andreas Taverner 03.08.2020, 05.30 Uhr

Trotz Armschlinge wegen eines kürzlichen Missgeschicks steht Flavio Schmid im «Dexter» hinter der Bar. Bild: Andreas Taverner

Auf den Namen «Dexter» sind sie durch eine Ideensammlung gekommen. Das sagt Flavio Schmid, Chef der seit diesem Wochenende neu benannten Bar an der Zürcherstrasse 192 – ehemals «Arco’s» – in der Frauenfelder Vorstadt. Die Bar hat aber nicht nur namenstechnisch einen Wandel durchgemacht, sondern auch vom Aussehen mit einem kompletten Innenumbau. Schmid, der wegen eines Missgeschicks seinen linken Arm in einer Schlaufe tragen muss, sagt: