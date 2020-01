Neue Abfallverbrennungsanlage im Thurgau? Verband KVA Thurgau prüft Neubau Der Verband KVA Thurgau prüft einen Ersatz der im Jahr 1996 eröffneten Anlage. Verschiedene Optionen sollen geprüft werden. So etwa eine schrittweise Erneuerung oder ein Neubau. 10.01.2020, 11.42 Uhr

Die Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) in Weinfelden. Sie wurde 1996 eröffnet. (Bild: Reto Martin)

(seb.) Die Kehrichtverbrennungsanlage in Weinfelden hat im Jahr 2018 147'000 Tonnen Kehricht verbrannt. Das geht aus dem unlängst vorgestellten Abfallbericht des Kantons Thurgau hervor.

Die Anlage im Osten der Stadt Weinfelden wurde 1996 eröffnet. Sie ist damit bald 25 Jahre alt, wie es in einer Mitteilung des Verbandes KVA Thurgau von Freitag heisst. Und offenbar läuft sie damit auf das Ende ihrer Lebensdauer zu. «Ein Ersatz solcher Anlagen dauert bis zu zehn Jahre und ist mit grossen Investitionen verbunden.» Der Verband, dem 70 Thurgauer Gemeinden angeschlossen sind, will die Zukunftsplanung frühzeitig in Angriff nehmen.

Laut Mitteilung sind die Verbrennungskapazitäten «mittlerweile oft knapp». Getrieben durch das grosse Bevölkerungswachstum und die rege Bauwirtschaft. «Es ist nicht davon auszugehen, dass dieser Trend in nächster Zeit umkehrt.»

Abfall wird importiert 35 Prozent stammen aus Süddeutschland Den Kehricht, den die KVA Thurgau in Weinfelden verbrennt, stammt nicht nur aus dem Thurgau. 2018 stammten 60 Prozent aus dem Verbandsgebiet der KVA Thurgau, 35 Prozent aus Süddeutschland und 5 Prozent aus Vorarlberg. (seb.)

Die Delegierten des Verbandes stimmten laut Mitteilung dem Investitionsantrag für die Strategie und Planung zu. Das geschah im Dezember. Wie dem Amtsblatt des Kantons Thurgau zu entnehmen ist, hat der Verband dafür auch schon einen Auftrag über ein Gesamtvolumen von 350'000 Franken vergeben. Diesen Auftrag führt das Beratungs- und Ingenieurbüro TBF + Partner AG aus. Dieses Unternehmen hat – laut Amtsblatt – seinen Sitz in Zürich.

KVA ist grösster Energieproduzent im Thurgau

Wie es weiter in der Mitteilung heisst, seien die Fragestellungen einer solchen Planung vielfältig. So gelte es zu klären, wie sich Bevölkerungswachstum, Wirtschaftswachstum und Abfallwachstum in den nächsten 30 Jahren entwickeln werden. Auch das Potenzial zur Abgabe von Energie sei zu prüfen.

Der Verband will mögliche Szenarien für eine Ersatzinvestition prüfen. Diese reichen von einer schrittweisen Erneuerung der bestehenden Anlage bis zu einem möglichen Neubau. «Als oberstes Ziel gilt es, die Entsorgungssicherheit im Thurgau ökologisch und wirtschaftlich langfristig zu gewährleisten», heisst es in der Mitteilung.

Laut Mitteilung ist die KVA der grösste Energieproduzent im Kanton. Im Jahr 2018 verkaufte die KVA Thurgau 246 GW/h Energie, davon 81% Wärme als Dampf (an Unternehmen in Weinfelden), 18% Strom und 1% Fernwärme. Das ist im aktuellsten Abfallbericht zu lesen. Der Energienutzungsgrad der KVA Thurgau in Weinfelden ist im Vergleich zu vielen anderen KVA hoch.