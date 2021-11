Neuaufbau «Jeder Tag kostete zusätzlich Geld»: Nach Flächenbrand wegen der Sozialen Dienste Steckborn gleisen Untersee- und Rhein-Gemeinden ein Kompetenzzentrum auf Nach dem Aderlass bei den Sozialen Diensten Steckborn gründen die Gemeinden Basadingen-Schlattingen, Berlingen, Diessenhofen, Eschenz, Homburg, Mammern, Schlatt, Steckborn und Wagenhausen den Verein «Soziale Dienste Untersee & Rhein». Bis zum Startschuss ist aber noch einiges zu tun. Samuel Koch Jetzt kommentieren 05.11.2021, 04.30 Uhr

Der lokale Brandherd hat sich mit einem Flächenbrand auf die ganze Region ausgeweitet. Im Frühling dieses Jahres ist bekannt geworden, dass bei den Sozialen Diensten Steckborn innert Kürze ein Drittel der Belegschaft kündigte, inklusive des langjährigen Leiters. Davon betroffen waren fast ein Dutzend umliegende Gemeinden entlang des Unterseeufers bis zum Paradies, die ihr Sozialwesen nach Steckborn ausgelagert haben oder bei der Berufsbeistandschaft mit Steckborn zusammenarbeiten.

Tempi passati. Denn jetzt – wenige Monate später – verkünden die Gemeinden die Gründung des Vereins «Soziale Dienste Untersee & Rhein» per Anfang 2022. Ein von der Stadtverwaltung Steckborn losgelöstes Konstrukt war im Frühling laut geworden, als das Ausmass des Brandes und die damit verbundenen finanziellen Folgekosten überhaupt allen klar geworden waren. Zusatzkosten in Höhe von 400'000 Franken machten die Runde. Markus Birk, Stadtpräsident von Diessenhofen und Präsident des neu gegründeten Vereins, sagt:

«Wir mussten schnell eine Lösung haben, denn jeder Tag kostete zusätzlich Geld.»

In mehreren Workshops haben die Vertreterinnen und Vertreter der involvierten Gemeinden nach einer raschen und zukunftsträchtigen Lösung gesucht. Und gefunden. Als Inspiration galt das Kompetenzzentrum am Obersee mit den Gemeinden Münsterlingen, Güttingen, Kesswil, Langrickenbach und Bottighofen. Es funktioniere seit Jahren hervorragend und habe eine Vorzeigerolle im Kanton eingenommen, heisst es in einer Mitteilung.

Räumliche Trennung vorgesehen

Das neu gegründete Kompetenzzentrum an Untersee und Rhein kümmert sich also ab dem 1. Januar um die Modulaufgaben der Sozialen Dienste, das Case Management und die Berufsbeistandschaften der Gemeinden Basadingen-Schlattingen, Berlingen, Diessenhofen, Eschenz, Homburg, Mammern, Schlatt, Steckborn und Wagenhausen.

Für alle Dienstleistungen ist der bisherige Standort in Steckborn zu klein, weshalb möglicherweise die Berufsbeistandschaft in Steckborn bleibt und die Sozialen Dienste nach Diessenhofen zügeln dürften. «Wir wollen die zwei Säulen räumlich trennen, und es zeichnet sich eine gute Lösung ab», sagt Birk. Es sei von Anfang an klar geworden, dass der öffentlich-rechtliche einerseits und der zivilrechtliche Bereich andererseits aus Datenschutzgründen räumlich und organisatorisch voneinander getrennt laufen sollten.

Vereinspräsident Birk und Kathrin Mancuso, Steckborns Stadtpräsidentin ad interim, haben diese Woche wiederholt alle Mitarbeitenden informiert, bei welchen sie nach anfänglicher Skepsis zuletzt einen positiven Wandel wahrgenommen haben. Mancuso sagt:

«Es war ein langer und harziger Prozess, der jetzt eine erfreuliche Entwicklung genommen hat.»

Die extern engagierte RGB Gossau zieht sich über die nächsten Monate Schritt für Schritt zurück, zumal die durch die Kündigungswelle ausgeschriebenen Stellen grösstenteils neu besetzt werden konnten. «Die Leitung der RGB bleibt noch übers Jahresende hinaus, um den zwei neuen Leitern, die je einen Geschäftszweig verantworten und ihre Arbeit zum Jahresbeginn aufnehmen sollen, richtig einarbeiten zu können», sagt Mancuso. Sie hat das Projekt nach dem Rücktritt von Roman Pulfer mit aufgegleist und kann es jetzt kurz vor der Übernahme des neu gewählten Stadtpräsidenten Roland Toleti noch übergeben.

Tendenziell sinkende Sozialkosten

Die einzelnen Managementverträge mit Steckborn werden aufgelöst, die meisten Gemeinden sind dank Beschlüssen bereits Mitglied des neuen Vereins. In Diessenhofen, Steckborn und Wagenhausen allerdings benötigt es dafür formell noch ein Ja der jeweiligen Gemeindeversammlung. «Wir sind aber optimistisch und glauben, dass das Kompetenzzentrum für alle attraktiver wird, auch finanziell», sagt Mancuso. Keine der Gemeinden zahle mehr, tendenziell würden die Kosten für einzelne Gemeinden gar sinken. Um wie viel kann weder sie noch Birk genau sagen.

Bis zum Startschuss im neuen Jahr liegt noch viel Arbeit vor dem neuen Verein. Birk sagt:

«Es braucht in den nächsten Wochen noch intensive Arbeit und Abklärungen.»

Er spricht etwa von Personalgesprächen und -reglement, von Bankkonten, von der Wahl eines Geschäftsführers und einer gemeinsamen Fürsorgebehörde. «Der Start auf Anfang Jahr ist ein ehrgeiziges Ziel, aber wir sind zuversichtlich», sagt Birk.

Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Neunforn, die sich im Sozialen bereits den Unterthurgauer Gemeinden angeschlossen hat, geht mit einer Leistungsvereinbarung weiter. Dasselbe geschieht auch mit Ermatingen, das laut Mancuso beim Verein «Soziale Dienste Untersee & Rhein» nicht mitmachen will und sich nach einer anderen Lösung umsieht. Bis dahin geht die Zusammenarbeit ebenso mit einer Leistungsvereinbarung weiter.