Neuanfang «Bachelorette»-Promi steigt in den Boxring: Rico Giger fängt für seine Leidenschaft nochmals ganz unten an Kickbox-Weltmeister Rico «Ramba» Giger wandelt seit neustem auf den Spuren von Mike Tyson und Henry Maske. Der 32-jährige Familienvater aus dem Thurgau nimmt am Freitag in Uster seine neue Karriere als Profiboxer in Angriff. Andreas Anderegg, Präsident der Swiss Boxing Federation, verfolgt das Début mit Spannung. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

Eintauchen in eine neue Welt: Der Thurgauer Rico Giger bereitet sich auf seinen ersten Profi-Boxkampf vor. Bild: Mario Gaccioli

«Diesen einen Schritt muss ich noch machen, dann habe ich es geschafft», sagt Rico Giger. Der 32-Jährige aus Felben-Wellhausen ist ein Getriebener. Im positiven Sinn. Mit dem Schwyzerörgeli in der Hand und seinem Fuss in den Rippen des Gegners hat er sich beim Kickboxen einen Namen gemacht. Nach mehreren Weltmeistertiteln im K1 stieg er mit der Teilnahme an populären Fernsehformaten wie «Adieu Heimat» und «Bachelorette» zum schweizweiten Cervelat-Promi auf. Nun nimmt Giger eine neue sportliche Herausforderung an. Weil er darin mehr Potenzial sieht.

Am Freitag, 4. März, in Uster beginnt seine Boxkarriere – mit dem Kampf gegen Martin Krsteski. Der Ring lässt ihn einfach nicht los. Der Thurgauer sagt:

«Meine Frau hätte es lieber, wenn ich ganz auf meinen Job als Personalberater setzen würde.»

Diese Arbeit führt er mit einem 50-Prozent-Pensum für MM Personal im zürcherischen Zollikon aus. Doch für Rico Giger steht sein Lebenswerk auf dem Spiel. Dieser eine Schritt eben soll es noch sein.

Das Schwyzerörgeli ist das Markenzeichen von Rico «Ramba» Giger, der hier in seinem Kampfsportcenter in Frauenfeld posiert. Bild: Ralph Ribi

Das Schwyzerörgeli soll auch die Boxwelt erobern

«Ich brauche das Kämpfen, es ist Teil von mir», erklärt Giger seinen innersten Antrieb. Seine Frau Albena und seine Tochter Leyla sind für ihn die grösste Motivation, das Ein und Alles. «Ich muss mir jetzt etwas aufbauen, damit wir es als Familie später geniessen können», sagt der 32-Jährige. Gigers Kampfsportcenter «Made of Steel», das er mit Chris Marx betreibt, seine gleichnamige Sportartikel-Marke und er als Person seien eben gefragter, solange er kämpfe. Giger sagt:

«Wenn ich aufhöre damit, redet niemand mehr von Rico Ramba Giger.»

Den Kampfnamen «Ramba» nimmt der Felbener mit in den Boxring. Ebenso das Markenzeichen, mit dem Schwyzerörgeli in die Arena einzulaufen. «Ich zeige auch der Boxwelt den urchigen Schweizer», sagt er. «Sonst wäre ich nicht mehr authentisch.»

Rico Giger (rechts) verdient sich im Sparringkampf gegen Ali Garwe seine Profiboxlizenz. Zu seinem Profi-Début am Freitag in Uster wird Giger dann ohne Kopfschutz antreten. Bild: Mario Gaccioli

Im Boxen fängt Giger wieder ganz unten an. Die Lizenz hat er sich erst vor wenigen Tagen verdient. Und bis er sich auch in dieser Sportart einen Namen gemacht hat, muss er die Kämpfe selber berappen. Den Fight vom nächsten Freitag in Uster finanzieren vier Sponsoren aus Gigers nahem Umfeld: das Gipsergeschäft Ruggieri in Felben-Wellhausen, der Getränkehersteller Glory Bomb, der Autohandel No Name Performance aus Diessenhofen sowie die Werbeartikelfirma Druckidee. Selbst Gigers Hausarzt Martin Chvatal sponsert den Anlass.

Ein Russe nimmt Giger unter seine Fittiche

Der mehrfache K1-Weltmeister hat aber keine Zweifel, dass er früher oder später auch in der Boxwelt anerkannt sein wird. «Wenn du Blut schwitzt, ist alles möglich», sagt Giger. Mental sei er bereit, körperlich sowieso. «Und mit Ruslan Zadiev habe ich einen super Trainer.» Die Arbeit mit dem Russen hat Giger in diesen Tagen aufgenommen.

Trotz seiner grossen Erfahrung als Kampfsportler ist sich «Ramba» bewusst, dass er in eine neue Welt eintaucht. «Ich bin technisch noch nicht so versiert. Aber ich bin glücklich, dass es zu diesem Début kommt.»

Andreas Anderegg (rechts), Präsident des nationalen Verbands Swiss Boxing und früher selber Boxer, gibt Rico Giger Tipps. Bild: Mario Gaccioli

«Von Rico Giger kann der Boxsport nur profitieren»

Der Thurgauer Andreas Anderegg, Journalist und ehemaliger Boxer, ist seit 2006 Präsident des nationalen Sportverbands Swiss Boxing. Neueinsteiger wie Rico «Ramba» Giger können der Sportart helfen, sagt Anderegg.

Der Thurgauer Journalist und Ex-Boxer Andreas Anderegg ist seit 16 Jahren an der Spitze der Swiss Boxing Federation. Bild: Mario Gaccioli

Wie ernst nimmt die Boxwelt den Wechsel von Kickboxer Rico Giger ins Profiboxen?

Es ist sicher eine spannende Angelegenheit. Rico Giger fehlen einerseits die Erfahrungen aus einer Amateur-Boxerkarriere. Dafür bringt er eine grosse, erfolgreiche Vita aus dem Kampfsport mit.

Was wird vorausgesetzt, damit man als Profiboxer zugelassen wird?

Rico Giger musste sich mit einem Sparringkampf die Boxlizenz verdienen. In diesem Kampf müssen wir vom Verband zur Überzeugung kommen, dass es verantwortbar ist, die Person in den Ring zu lassen. Rico hat uns mit seinen Bewegungsabläufen auf Anhieb überzeugt.

Rico Giger ist einer, der auch ausserhalb des Rings das mediale Rampenlicht sucht. Nützt das oder schadet das der Boxszene mehr?

Davon kann der Boxsport nur profitieren. Kommt dazu, dass Rico durch und durch Schweizer ist. Das, seine positive Art und die Tatsache, dass er intellektuell auf der Höhe ist, nützen sicher.

Der Thurgau hat mit Jason Kuogo bereits ein grosses Boxtalent am Start. Wer würde den Kampf Giger vs. Kuogo gewinnen?

Solche Vergleiche sind müssig und unmöglich. Nur schon, weil beide in verschiedenen Gewichtsklassen antreten.

