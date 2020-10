«Nerven-Guetzli» –während der Projektwoche der Sek Steckborn riecht es mehr nach Rosen statt nach Schwefel Sekschülerinnen und Sekschüler der Feldbachschule in Steckborn dürfen während der Projektwoche kreativ wirken – mit allerlei spannenden Ergebnissen. Judith Meyer 01.10.2020, 16.10 Uhr

Cheyenne (12) und Ilka (14) produzierten eine wärmende Salbe. Bild: Judith Meyer

Ein Schulhaus verwandelt sich in einer Projektwoche definitiv. Man wird mit Rosenduft aus dem Kosmetiklabor, mit Musik und kräftigem Gesang oder dem Rattern einer Nähmaschine empfangen, statt mit der üblichen Schulhausatmosphäre. Die Sekundarschule Feldbach in Steckborn führt alle drei Jahre eine Projektwoche durch, so auch dieses Schuljahr.