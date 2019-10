Münchwiler SVP und Grüne spielen den Ball zurück an den Gemeinderat Nach dem Nein zum Waldegg-Verkauf sehen die Gegner weiterhin den Münchwiler Gemeinderat in der Pflicht. Olaf Kühne

Die maroden Liegenschaften an der Waldeggstrasse bleiben vorerst bestehen. (Bild: Olaf Kühne)

Das Verdikt der Münchwiler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger war klar: Mit 58 Prozent Nein-Stimmen versenkten sie am Sonntag die Vorlage des Gemeinderates, welche die gemeindeeigenen Liegenschaften an der Waldeggstrasse für 3,4 Millionen Franken an eine Immobilien-Investorin verkaufen wollte. Nicht explizit Teil der Vorlage war zwar ein neuer Werkhof. Indes kommunizierte der Münchwiler Gemeinderat jederzeit klar, dass mit einem Teil des Verkaufserlöses ein neuer Werkhof hätte finanziert werden sollen – bevorzugt, aber noch nicht definitiv beim bestehenden Feuerwehrgebäude.

Und so entspann sich denn auch der Abstimmungskampf um die beiden Punkte geplante Wohnüberbauung und neuer Werkhof. Zahlreiche Leserbriefschreiber äusserten sich im Vorfeld negativ zur Vorlage. Und die beiden Ortsparteien Grüne und SVP fanden sich zu einem Nein-Komitee zusammen. Insbesondere Letztere nahm der Gemeinderat noch am Sonntag in die Pflicht. In ihrer Stellungnahme zum Abstimmungsresultat schrieb die Behörde, die Ablehnung der Vorlage sei eine Chance für die Gegner, «sich mit konkreten und machbaren Vorschlägen in die weitere Diskussion einzubringen».

«SVP und Grüne haben zusammen rund 60 Mitglieder. Nein gestimmt haben aber 882 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger.»

Sibylle Stör

Grüne Münchwilen



Auf Anfrage unserer Zeitung spielen die Parteipräsidentinnen Sibylle Stör (Grüne) und Priska Peter (SVP) diesen Ball umgehend an den Gemeinderat zurück. «Wir als Ortspartei wären gerne im Vorfeld in das Projekt eingebunden geworden», sagt Sibylle Stör. «Aber letztlich wurden wir einfach über die definitive Vorlage informiert.» Und weil diese nicht überzeugend und zu wenig ausgereift gewesen sei, habe man sich eben dagegen ausgesprochen. «SVP und Grüne haben zusammen rund 60 Mitglieder. Nein gestimmt haben aber 882 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger.» Die Grünen seien gerne bereit, an einer neuen Lösung mitzuwirken – aber: «Ich sehe mich nicht verpflichtet.» Zumal sie mit ihrem Engagement für den neuen Spielplatz auf der Kirchenwiese bewiesen habe, dass sie sich sehr wohl konstruktiv in Gemeindeangelegenheiten einbringen könne.

Ins gleiche Horn stösst auch SVP-Präsidentin Priska Peter. «Das Land an der Waldeggstrasse gehört dem Stimmbürger und Steuerzahler», sagt sie. «Und der hat den Vorschlag des Gemeinderates klar abgelehnt. Die Pflicht, eine neue Lösung zu präsentieren, liegt bei der Behörde, das ist ihre Aufgabe.» Das schliesse ein Mitwirken nicht aus, aber als Ortspartei könne und müsse man kein pfannenfertiges Projekt vorlegen.

Das Pferd am Schwanz aufgezäumt

Priska Peter

SVP Münchwilen



Einig sind sich die beiden Parteipräsidentinnen auch in der Einschätzung, dass der Gemeinderat mit seiner Vorlage das sprichwörtliche Pferd am Schwanz aufgezäumt habe. «Wir hätten uns erst eine saubere Lösung für den Werkhof gewünscht, bevor man das Land verkauft», sagt Sibylle Stör. Und Priska Peter ergänzt: «Dass anfänglich drei Varianten im Raum standen, und der Gemeinderat dann während des Abstimmungskampfes eine davon, die sogenannte Mietlösung, aus dem Rennen nahm, hat auch nicht unbedingt zu Klarheit bei den Stimmbürgern beigetragen.»

«Wir haben keine Schlammschlacht geführt und nicht gegen Personen geschossen, wie uns dies von verschiedenen Seiten unterstellt wird.»

«Letztlich haben wir genau einen Flyer mit unseren Gegenargumenten veröffentlicht und damit eine Mehrheit der Stimmbürger überzeugt», sagt Priska Peter weiter. «Wir haben keine Schlammschlacht geführt und nicht gegen Personen geschossen, wie uns dies von verschiedenen Seiten unterstellt wird.» Auch Sibylle Stör sieht sich und ihre Partei nicht in der Rolle der Fundamentalopponentin: «Wir Grünen sind in Münchwilen die jüngste Ortspartei, uns gehen alte Gräben deshalb nichts an. Aber wenn wir ökologische Bedenken gegen ein Projekt haben, ist es doch legitim, wenn wir diese auch anmelden.» Und schliesslich dürfe selbst in Bern der Nationalrat einfach sagen: «Zurück an den Bundesrat!»