Mafia-Razzien in Konstanz: Ndrangheta-Mitglieder verurteilt

'Ndrangheta Ein Jahr nach Mafia-Razzien am Bodensee: 40 Anklagen in Turin und zwei Verurteilungen in Konstanz Ein Grosseinsatz gegen die ’Ndrangheta sorgte im Mai 2021 für viel Aufsehen in der Bodenseeregion. Warum die Staatsanwaltschaft Turin zwei Überlinger angeklagt hat und welche Mafiosi bereits in Konstanz verurteilt wurden. Rene Laglstorfer/Südkurier Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.30 Uhr

'Ndrangheta-Mitglieder sollen mit Drogen gehandelt haben. Bild: Claudio Capellini/IrpiMedia/OCCRP/DIA

Es war der schwerste Schlag gegen die Mafia am Bodensee, seit sie sich vor Jahrzehnten dort festgesetzt hat: Unter dem Decknamen «Operation Platinum» durchsuchten 800 Einsatzkräfte in den frühen Morgenstunden des 5. Mai 2021 zeitgleich Dutzende Wohn- und Geschäftsräume in Überlingen, Radolfzell, Baden-Baden und vielen weiteren Orten von Norddeutschland bis Süditalien. 33 Haftbefehle wurden vollstreckt und Wertsachen im Wert von sechs Millionen Euro beschlagnahmt.

Der Chef der Konstanzer Staatsanwaltschaft, Johannes-Georg Roth, sprach damals von einem «schlechten Tag für die dunkle Seite der Macht» und Verbrechen, von denen viele nicht glauben, dass sie in Deutschland existieren.

Fast genau ein Jahr nach den Anti-Mafia-Razzien an 86 Orten hat die Staatsanwaltschaft Turin nun Anklage gegen 40 mutmassliche Mafiosi erhoben. Darunter sind auch zwei Bandenköpfe, die vom Bodenseeraum aus agierten, lange dort lebten, aber in Italien festgenommen wurden: Sebastiano S. und sein Schwager Sebastiano G., den seine Freunde «Küsschen» – auf Italienisch «Bacetto» – nennen.

Die beiden Italiener sollen die süddeutsche Zelle innerhalb der kalabrischen Mafia-Organisation ’Ndrangheta angeführt haben. Die Strafverfolger werfen ihnen vor, die Leitfiguren einer kriminellen Vereinigung zu sein, im grossen Stil mit Drogen gehandelt, Geld gewaschen, Menschen erpresst und Umsatzsteuer in Millionenhöhe hinterzogen zu haben.

Erste Urteile in Konstanz

Überraschend ist, dass es in Zusammenhang mit den Anti-Mafia-Razzien vom 5. Mai 2021 bereits zu zwei Verurteilungen in Konstanz gekommen ist: Salvatore G., ein Verwandter von Sebastiano G. und ebenfalls lange in Überlingen wohnhaft, soll von Januar 2017 bis Mai 2021 in acht Fällen 120'000 Euro aus dem Drogenverkauf der Bodenseezelle der ’Ndrangheta entgegengenommen und an «Geschäftspartner» weitergeleitet haben.

Ausserdem soll er im April und Mai 2019 zwei Drogenverkäufe von insgesamt sechs Kilo Kokain eingefädelt haben. Das Geschäft kam jedoch nicht zu Stande, weil die italienische Polizei eine grosse Menge Kokain im kalabrischen Hafen Gioia Tauro beschlagnahmt hatte. Dennoch verurteilte das Amtsgericht Konstanz den 33-Jährigen wegen Drogenhandels und Geldwäsche in Tateinheit mit Unterstützung einer ausländischen kriminellen Vereinigung zu drei Jahren und sechs Monaten Gefängnis.

Ähnlich erging es einem mutmasslichen Unterstützer des süddeutschen Mafiaclans. Der in Belgien lebende Rumäne Vasile P. soll im Juli 2018 nach Überlingen zu einem Treffen mit einem italienischen ’Ndrangheta-Mitglied gereist sein, um ein Kokaingeschäft in Amsterdam vorzubereiten. Dort wollte die kalabrische Mafia einer kolumbianischen Drogenbande 62 Kilogramm Kokain zum Preis von knapp zwei Millionen Euro abkaufen – so der Vorwurf.

«Das Geschäft war verbindlich vereinbart, kam aber nicht zu Stande, weil das Kokain nicht geliefert werden konnte», sagt Franz Klaiber, Direktor des Amtsgerichts Konstanz. Dennoch erhielt der 53-jährige Angeklagte Ende 2021 wegen Beihilfe zum Handeltreiben mit Drogen in nicht geringer Menge eine Haftstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten. Da beide Angeklagte Berufung anmeldeten, sind die Urteile nicht rechtskräftig und werden voraussichtlich ab Juni neu am Landgericht Konstanz verhandelt.

In Italien gesucht, in Deutschland unauffällig

Das Bodensee-Engagement der ’Ndrangheta lässt sich bis ins Jahr 2010 zurückverfolgen, als Sebastiano S. zusammen mit einem weiteren Kalabrier ein Restaurant in bester Lage an der Uferpromenade von Überlingen übernimmt, später kommt ein weiteres im Zentrum von Radolfzell hinzu. Die Betreiber der Restaurants wechseln im Laufe der Jahre, sind aber nach bisherigen Erkenntnissen immer aus der gleichen Clique von Italienern – bis heute.

Obwohl Sebastiano «Bacetto» G. seit 2012 in Italien gesucht wird, operiert er lange unauffällig als Gastronom sowie Obst- und Gemüsehändler in Deutschland, von wo aus er den Geldfluss für seine Familie sicherstellen sollte. Von Überlingen und Seelfingen bei Stockach aus soll er Kokaingeschäfte mit rumänischen, albanischen und kolumbianischen Banden organisiert haben, die eine Schlüsselrolle im Drogenhandel in den Häfen von Hamburg, Antwerpen und Rotterdam spielen.

Der Kronzeuge im Gefängnis

2015 packt ein langjähriger ’Ndrangheta-Schmuggler aus. Ein Jahr später kooperiert ein ehemaliger Boss des Clans mit den Behörden. Roth sagt:

«Dieser Kronzeuge hat viel ausgesagt und war bereit, Angaben zu machen über Personen, die in Deutschland sitzen.»

Der Abschlussbericht der gemeinsamen Gruppe, die in Deutschland und Italien drei Jahre lang verdeckte Ermittlungen, Observationen und Telefonüberwachungen durchgeführt hat, habe 1200 Seiten betragen – ein Drittel davon kam laut Roth aus Konstanz. Auf Grundlage dieses Berichts habe der italienische Staatsanwalt Valerio Longi die richterlichen Haftbefehle bewilligt bekommen, die zu den Razzien am 5. Mai 2021, Dutzenden Festnahmen und nun zu den 40 Anklagen führten.

Als zweites «Standbein» neben dem Drogenhandel soll der süddeutsche ’Ndrangheta-Zweig Steuerbetrug in Millionenhöhe begangen haben, was in Konstanz aufgearbeitet wird. Die mutmasslichen Mafiosi sollen die Umsatzsteuer beim Lebensmittelhandel unterschlagen und Druck auf die Gastronomen ausgeübt haben, die Lebensmittel zu bestimmten Konditionen zu kaufen.

Die 'Ndrangetha im Thurgau Anfang 2014 flog der Frauenfelder Ableger der 'Ndrangheta auf, nachdem die italienische Polizei ein Video einer Versammlung der Organisation publiziert hatte. Im März 2016 liess das Bundesamt für Justiz aufgrund von italienischen Auslieferungsgesuchen 13 mutmassliche Mitglieder der Frauenfelder Zelle verhaften.

