Naturschutz Kornelkirsche, Faulbaum oder Hundsrose: Natur- und Vogelschutzverein Frauenfeld verschenkt Sträucher für Hecken Der Natur- und Vogelschutzverein Frauenfeld hat am Samstag mit einer Aktion 300 Sträucher unter die breite Bevölkerung gebracht. Sie sind interessant für Vögel und Igel. Andreas Taverner 31.10.2021, 16.40 Uhr

Die Mitglieder des Natur- und Vogelschutzvereins: Christian Beerli, Adrian Merkofer, Andreas Weber und Andrej Binz

«Wir wollen die Biodiversität in der Stadt Frauenfeld fördern, deshalb führen wir erstmalig den Heckentag durch», erklärt der Präsident des veranstaltenden Natur- und Vogelschutzverein Frauenfeld Christian Beerli am Samstagmorgen beim «Meitlibrunnen» in der Altstadt ihre Standaktion. Dazu werden unter anderem gratis Heckenpflanzen wie Kornelkirsche, Faulbaum oder Hundsrose an interessierte Passanten abgegeben.