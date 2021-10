Naturschutz «Kein neuer Besucher-Hotspot»: Im Eschenzer Horn gibt es eine Beobachtungsplattform Das Flachmoor von nationaler Bedeutung steht seit dem 1. Juli unter einer kantonalen Schutzanordnung. Eine Folge davon ist, dass ein Trampelpfad verkürzt wird und eine erhöhte Beobachtungsplattform errichtet wird. So können Passanten das Gebiet besuchen und beobachten, ohne die teilweise gefährdeten Tierarten zu stören. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 19.10.2021, 04.10 Uhr

Das Eschenzer Horn aus der Vogelperspektive. Bild: PD

Wo einst ein Trampelpfad war, soll es nun eine Beobachtungsplattform geben. Der kleine Weg, der durch das Eschenzer Horn entlang des Dorfbaches führt bis zu dessen Mündung, sollte ursprünglich ganz aufgehoben werden. Das, weil Passanten die gefährdeten Tierarten im Naturschutzgebiet stören. Etwa die stark gefährdete Ringelnatter oder die vom Aussterben bedrohte Bekassine.

Eine Bekassine Bild: PD

Um den Schutz des Flachmoors von nationaler Bedeutung kümmert sich der Kanton. Per 1. Juli dieses Jahres wurde eine kantonale Schutzanordnung für das Gebiet erlassen. Eine Folge davon wäre die Aufhebung des Trampelpfads gewesen. «Doch während der öffentlichen Auflage der Schutzanordnung im Sommer 2020 ist deswegen eine Einsprache eingegangen», sagt Andrea Brandes von der Abteilung Natur und Landschaft des kantonalen Amts für Raumentwicklung.

Elterntiere lassen ihre Jungen zurück

Andrea Brandes, Leiterin der Abteilung Natur und Landschaft des Thurgauer Amts für Raumentwicklung Bild: PD

Während Verhandlungen wurde eine Kompromisslösung gefunden. Den Anwohnern soll der Trampelpfad zwar erhalten bleiben, er soll aber verkürzt werden und nur noch vom Bunker bis zur umgestürzten Pappel gehen. Brandes erklärt:

«Das ist ein Bereich, wo der Trampelpfad geschützt zwischen den Bäumen verläuft und die Passanten weniger von den Tieren wahrgenommen werden.»

Bis zur Inkraftsetzung der Schutzanordnung konnte der Trampelpfad bis ans Ufer begangen werden. Je nach Wasserstand können Passanten entlang der Ufervegetation noch weiter gehen. In diesem Bereich reagieren die Tiere, besonders Vögel, sehr empfindlich auf Störungen. Kritisch ist, dass, wenn sie sich bedroht fühlen, die Elterntiere ihr Nest verlassen – und so auch ihre Eier und Jungtiere. Der Uferbereich und die angrenzende Wasserfläche gehören zum international bedeutenden Wasser- und Zugvogelreservat «Stein am Rhein».

Im Rahmen der Einspracheverhandlungen wurde ausserdem beschlossen, eine Plattform zu bauen. Diese soll rund drei Meter hoch sowie rund zwei Meter auf zwei Meter breit werden und über eine Treppe erreichbar sein. Brandes sagt:

«Auf der an den Waldrand zurückversetzten, erhöhten Plattform können Besucher das Gebiet geniessen und beobachten, ohne dabei die Tiere zu stören, da sie weniger bemerkt werden.»

Die Bauarbeiten sollten Ende Februar, Anfang März des kommenden Jahres beginnen. Der genaue Zeitpunkt hängt allerdings vom Wasserstand ab. Für die Arbeiten kommen nur Kleingeräte zum Einsatz. «Abgesehen von den Fundamenten wird alles vorgefertigt und vor Ort zusammengebaut», sagt Brandes. Von Beginn bis Fertigstellung der Plattform soll es zwei Wochen dauern. Die Kosten für den Bau, den Unterhalt sowie die Organisation des Unterhalts übernimmt der Kanton.

Einsprachen sind Brandes bislang nicht bekannt. Sie rechne auch nicht damit, da das Projekt mit allen Betroffenen sowie mit Umweltverbänden abgesprochen wurde. Die Plattform wird öffentlich zugänglich sein. Doch Brandes sagt:

«Es ist weder in unserem Interesse, noch in jenem der Tiere, der Gemeinde oder der Anwohner, hier einen neuen Besucher-Hotspot zu generieren.»

Die Plattform werde daher auch nicht ausgeschildert oder speziell beworben, sondern soll in erster Linie jenen Leuten dienen, die den Weg bereits in der Vergangenheit genutzt haben.

Noch in diesem Herbst soll es ausserdem im Naturschutzgebiet Tafeln mit Benimmhinweisen geben. Ein Beispiel dafür ist, dass Hunde an der Leine zu führen sind – auf den Trampelpfaden und Wegen am Riedrand wie auch auf der Plattform. Zuwiderhandlungen werden geahndet.

