Natur New York für Insekten: Stadt Frauenfeld setzt mit Totholz-, Stein- und Erdhaufen Artenvielfalt-Projekt «Vorteil naturnah» um 100'000 Franken fliessen bis 2023 in die Frauenfelder Artenvielfalt. Seit kurzem werten Stadtgärtnerei und Werkhof vielerorts den öffentlichen Grünraum auf. Dahinter versteckt sich die kantonal unterstützte Biodiversitäts-Initiative «Vorteil naturnah». Samuel Koch 12.03.2022, 04.10 Uhr

Ali Sinani von der Stadtgärtnerei und Stadtrat Andreas Elliker zwischen Totholzstele und Steinhaufen entlang der Sägereistrasse. Bild: Samuel Koch

Es mag ungepflegt und fragwürdig erscheinen. Das ist aber pure Absicht der Mitarbeitenden der Stadtgärtnerei und des Werkhofs, die verteilt über das ganze Stadtgebiet vielerorts einzelne Massnahmen aus dem Biodiversitäts-Projekt «Vorteil naturnah» zugunsten der Artenvielfalt umsetzen. So auch an der Sägereistrasse zwischen Thurgipark und SBB-Bahnlinie, wo neuerdings Totholz-, Stein- und Erdhaufen die Strasse säumen. Bei einem Augenschein vor Ort drückt der zuständige Stadtrat Andreas Elliker die Wichtigkeit aus, dass die Bevölkerung trotz ungepflegtem und fragwürdigem Erscheinungsbild den Einsatz zu Gunsten von Flora und Fauna versteht. Zu den rund drei Wochen alten Aufwertungsmassnahmen sagt Ali Sinani:

«Das wird ein Habitat für viele Tiere, quasi ein New York für Insekten.»

Ali Sinani, Teamleiter Grünpflege bei der Stadtgärtnerei. Bild: Mathias Frei

Sinani ist Teamleiter Grünpflege bei der Stadtgärtnerei, die seit Anfang 2021 organisatorisch beim Werkhof und damit im Departement von Stadtrat Elliker angesiedelt ist. «Das hat sich bewährt, wie das Projekt ‹Vorteil naturnah› beweist», sagt Elliker.

50'000 Franken je von Stadt und Kanton

Vorteil naturnah ist auf Initiative des kantonalen Amtes für Raumentwicklung entstanden und zielt auf die Schaffung naturnaher Flächen im öffentlichen Raum. Nebst der Stadt Frauenfeld beteiligen sich elf weitere Gemeinden aktiv am Biodiversitätsprojekt, womit 20 Aufwertungsmassnahmen aus einem erarbeiteten Grundlagenpapier bis 2023 umgesetzt werden. Dafür spricht der Kanton der Stadt Frauenfeld 50'000 Franken zu, die um denselben Betrag aufstockt.

Totholzstrukturen entlang der Wannenfeldstrasse. Bild: Samuel Koch

Die Kosten für die Totholz-, Stein- und Erdhaufen an der Sägereistrasse beziffern Elliker und Sinani auf rund 5000 Franken. Nebst Geld fürs Material betragen die Mannstunden den Löwenanteil. Eine sogenannte Totholzstruktur haben die Stadtangestellten mit in ein Kiesbett eingebetteten Wurzelstöcken gebaut, die von einheimischen Wildstauden ergänzt werden. Wenige Meter daneben stehen Totholzstelen aus Akazienholz, die unter anderem Vögeln dienen sollen, um auf Mäusejagd zu gehen. In den kommenden Wochen werden Löcher für die Belebung durch Insekten eingebohrt. Öd aussehende Steinhaufen bieten etwa Eidechsen Schutz. Und die offenen Erdpartien seien Ziele von Erdbienen. Sie sollen später zusätzlich begrünt und mit Humus und Wildgehölz angereichert werden, meint Sinani.

Eine Eidechse sonnt sich auf einem warmen Stein. Bild: PD

«Vorteil naturnah» stünde erst am Anfang, betont Elliker und meint:

«Es geht darum, das Projekt im laufenden Prozess mit gesammelten Erfahrungen stets zu optimieren.»

Andreas Elliker, Stadtrat für Bau und Verkehr. Bild: Ralph Ribi

Ziel der Totholz-, Stein- und Erdhaufen sei es, die Natur möglichst nahe nachzubilden, um auf öffentlichen Flächen für zusätzliche Artenvielfalt zu sorgen. Im Mai säen die Mitarbeitenden der Stadtgärtnerei unter anderem im Murg-Auen-Park oder im Burstel Blumenwiesen an, die vom Werkhof dann ebenso wie alle anderen Wiesen im öffentlichen Raum nur noch mit Balkenmähern gestutzt werden. So werde die Fauna in der Wiese besser geschützt, sagt Sinani.

Im Juni informiert Stadtrat über Frei- und Grünraumaufwertung

Die weiteren Schritte seien stets witterungs- und temperaturabhängig, sagen Elliker und Sinani. Hingegen sicher im Juni will der Stadtrat über die Testplanung der Frei- und Grünraumaufwertung als Teil der umfassenden Stadtentwicklung informieren.

Als Paradebeispiel nennt Elliker den Murg-Auen-Park, als grüne Lunge inmitten von Wohnen, Gewerbe und Industrie. Auch dort liegen seit kurzem Totholz-, Stein- und Erdhaufen, die zwar ungepflegt und fragwürdig aussehen. Dazu sagt Sinani: «Die Natur ist chaotisch.»