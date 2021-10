Führung rund um den Hüttwilersee zu seltenen Amphibien

Gewalt Tötungsdelikt mit anschliessendem Suizid: Vater und Tochter in Rapperswil-Jona tot aufgefunden

In einem Einfamilienhaus in Rapperswil-Jona wurden am Montag ein 54-jähriger Schweizer und seine 12-jährige Tochter tot aufgefunden. Derzeit gehen die St.Galler Strafverfolgungsbehörden davon aus, dass der Vater mutmasslich seine Tochter umbrachte und sich anschliessend das Leben genommen hat. Die genauen Umstände der Tat werden nun ermittelt.