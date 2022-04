Igra ist für natürliches Rheinufer bei Diessenhofen

Natur «Vorschläge werden nur teilweise umgesetzt»: Igra kritisiert nächsten Schritt der Rheinufersanierung in Diessenhofen Die Interessengemeinschaft Rheinuferaufwertung (Igra) orientierte im Restaurant Da Pulcinella Diessenhofen über eine weitere Etappe der Renaturierung des linken Rheinufers. Dieter Ritter 25.04.2022, 14.00 Uhr

Diese Steinwälle und Betonmauern sollen verschwinden und einem natürlichen Ufer Platz machen. Im Hintergrund das Restaurant Schupfen. Bild: Dieter Ritter

Vor rund 70 Gästen erklärte Beat Fellmann, was oberhalb von Diessenhofen gebaut wird. Bei den Campingplätzen Ziegelhütte und Läui wird die harte Verbauung entfernt und durch eine Kiesschüttung ersetzt. Als Zugang zum Wasser dient eine Sandstein-Treppe mit Sitzgelegenheiten, sagte das Vorstandsmitglied der Interessengemeinschaft Rheinuferaufwertung (Igra) am Freitagabend bei der Orientierung.

Die Bucht unterhalb des Restaurants Schupfen wird vergrössert und niederwachsendes Gehölz soll den Zugang zum Wasser erschweren. «Man will dort keinen Touristenansturm», begründete Fellmann die Massnahme. Im Wäldchen bei der Bucht wird ein 1,2 Meter breiter Holzsteg für Spaziergänger gebaut. Die Ufermauer beim Schupfen bleibt bestehen. Weiter flussaufwärts ist ein Teil des Ufers unverbaut. Dort wird für die Fische Totholz unter Wasser fixiert. Fellmann monierte:

«Die Vorschläge der IG werden im vorliegenden Projekt nur teilweise umgesetzt.»

Günter Rieker, Präsident der IG Rheinuferaufwertung, leitet die Veranstaltung. Beat Fellmann, Vorstandsmitglied, erklärt das Vorprojekt zur Revitalisierung des Rheinufers. Bild: Dieter Ritter

Die Neugestaltung betreffe die Ufernähe, nicht den ganzen Gewässerraum, bei der Biodiversität gebe es viele Kompromisse und die Ufermauer werde nicht überall abgebaut, sagte er.

Kosten teilen sich Stadt, Kanton und Bund

Die Sanierung werde etwa 1,8 bis 2,7 Millionen Franken kosten. Fünf Prozent übernimmt die Gemeinde Diessenhofen, der Bund subventioniert das Projekt voraussichtlich mit 55 bis 75 Prozent, den Rest zahlt der Kanton Thurgau. «Falls es nicht viele Einsprachen gibt, wird voraussichtlich vom Oktober 2023 bis März 2024 gebaut», erklärte Fellmann.

Das linke Ufer unterhalb der Campingplätze bis zur Badi Diessenhofen ist mit einer Betonmauer verbaut. Ob und wann diese abgerissen wird, ist offen. Die Priorität für diesen Abschnitt wurde herabgesetzt, nachdem eine Umfrage ergeben hatte, dass ein Teil der Bevölkerung gegen den Abbruch der Mauer ist. Nicht nur am Rhein, sondern auch an der Thur und weiteren Flüssen und Bächen des Kantons sollen in den nächsten Jahrzehnten naturnahe Lebensräume entstehen.