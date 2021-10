Nationalstrasse 6 unterwegs auf der A7

Nationalstrassen «Es kann immer etwas passieren, aber man darf einfach nicht immer daran denken»: Unterwegs mit einem Autobahnmitarbeiter auf der A7 Caspar Theiler arbeitet seit über 20 Jahren auf der A7. Dabei sorgt er unter anderem dafür, dass die Autobahn befahrbar und von Abfall befreit ist. Es ist eine anstrengende und gefährliche Arbeit. Die «Thurgauer Zeitung» hat den Müllheimer begleitet. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 20.10.2021, 05.20 Uhr

Caspar Theiler, Mitarbeiter der Nationalstrasse Gebiet 6, entfernt einen Gegenstand vom Autobahnbord.

Bild: Benjamin Manser

Auf der Autobahn fährt Caspar Theiler meistens mit 30 Kilometern pro Stunde in Richtung Konstanz. Er ist auf seiner täglichen Tour auf der A7 unterwegs. Der 63-Jährige zieht seine Baskenmütze in die Stirn. Die Scheinwerfer der Autos schweifen über den Pannenstreifen. In der Dunkelheit reflektieren sie eine Aludose. Das Auto kommt zum Stillstand, das Donnern und der Luftsog der vorbeifahrenden Autofahrer sind spürbar. Das Lenkrad befindet sich auf der rechten Seite, er steigt aus.

Mit einem geübten Griff schnappt er sich seinen Abfallgreifer, den er auf der Ladefläche des kleinen Lastwagens verstaut hat, und packt damit Aludosen und Fast-Food-Tüten in einen Müllbeutel. Davon habe es immer viele, besonders am und nach dem Wochenende, erklärt der Müllheimer beim Einsteigen. Er gurtet sich an. Das macht er immer. «Zur Sicherheit», ergänzt er und zieht sich die Schutzmaske über die Nase.

Das neunköpfige Team von Simon Stäbler, Leiter Stützpunkt Siegershausen, ist praktisch 24 Stunden an beinahe 365 Tagen auf den Nationalstrassen des Gebiets VI im Einsatz. Am Wochenende hatte Theiler Pikettdienst. Patrick Bigger, Leiter Werkhof Oberbüren, fasst zusammen:

«Dann schläft man praktisch neben seiner Arbeitshose.»

Am vergangenen Wochenende musste Theiler jedoch nicht ausrücken. Unfälle passieren auf der A7 gemäss Bigger regelmässig. Das bedeutet für die Mitarbeitenden dann oft: ausrücken, absperren und allfällige Reinigungsarbeiten ausführen. Und das immer in unmittelbarer Nähe zu vorbeifahrenden Autos mit einer Geschwindigkeit von 120 Kilometer pro Stunde.

Gartenarbeit und Leitplankenreparatur

Langsam fährt Theiler weiter, an einem Pappbecher vorbei. Er erklärt, er halte nicht bei jedem bisschen Abfall, den er auf dem Weg findet, an, denn seine Kollegen werden bald auch hier mit den Mäharbeiten starten.

Guido Zahner ist bereits mit seinem Arbeitskollegen unterwegs. Dabei fährt er mit seiner Mähmaschine Stück für Stück der Autobahnböschung entlang, sein Kollege kümmert sich um die Autobahnzufahrten. Das machen sie immer im Sommer und im Herbst. Das dauert zirka fünf Wochen, dabei wird zuvor der Abfall aufgesammelt.

Guido Zahner mäht die Grünfläche.

Bild: Benjamin Manser

«Sehen Sie da», Theiler deutet in der Dämmerung auf eine rote Markierung bei einer Leitplanke auf der gegenüberliegenden Fahrbahn. Diese Markierung bedeutet: Reparaturarbeiten. «Bei unserem zweiten Stützpunkt, in Siegershausen, hole ich dann das Material und repariere das auf dem Rückweg.»

Ungewollte Fundgegenstände

Gefundene Radnabenkappe. Bild: Benjamin Manser

«Fahren Sie einen Renault?» Theiler, hebt eine Radkappe in die Höhe und befördert das Kunststoffteil auf den Anhänger. Wenn die Autoreifen getauscht werden, passiere es öfter, dass Teile nicht gut genug befestigt werden. Eine Metallstange gesellt sich zur Radkappe.

«Natürlich wünsche ich mir, dass die Menschen ihren Abfall nicht einfach so entsorgen würden.» Theiler zuckt während der Weiterfahrt mit den Schultern. Er weiss, dass dieser Wunsch unrealistisch ist.

«Es gibt immer Menschen, die – oft aus Faulheit – ihre Gegenstände einfach irgendwo entsorgen.»

Caspar Theiler hat schon einige Kuriositäten gefunden wie Sofas, Fernseher, Batterien oder Handys. «Letzteres legen die Reisenden oft auf ihr Autodach und vergessen es, bis sie abfahren.»

Zerbrochene Teile eines Hecklichts. Bild: Benjamin Manser

Oft werde die Autobahn oder Raststätten genutzt, um Müll illegal zu entsorgen, und das ziehe sich durch alle Gesellschaftsschichten, ergänzt Bigger.

Auch die Kantonspolizei Thurgau hat bereits einiges aufgefunden. Genaue Listen werden keine geführt. Doch gemäss Mediensprecher Daniel Meili gehen besonders oft Meldungen wegen toter Tiere, verlorener Autoteile oder allerhand Gegenständen auf der Autobahn ein. Meili erinnert sich an einen kuriosen Fall, als ein Mann über einen Zeitraum von sechs Monaten mehr als 800 Beutel Katzensand entsorgte, bis er von der Polizei angehalten und gestoppt wurde.

Gefundene PET-Flasche. Bild: Benjamin Manser

Jedoch landen auch immer wieder ungesicherte Gegenstände auf der Autobahn, wie beispielsweise eine Matratze, die Mitte Juni von der Polizei von der Fahrbahn gezogen werden musste. «Von solchen Gegenständen geht natürlich auch immer eine Unfallgefahr aus. Die Kantonspolizei Thurgau ruft deshalb dazu auf, transportierte Gegenstände korrekt zu sichern, sodass diese nicht herunterfallen können», sagt der Mediensprecher.

Vom Marder bis hin zum Dachs

Theiler fährt vorsichtig einige Meter zurück. Dieses Mal nimmt er eine Mistgabel von der Ladefläche, wartet und überquert die Fahrbahn bis zum Mittelstreifen. Er trägt einen plattgefahrenen Marder zurück zu seinem Auto und verstaut ihn in einem weissen Plastikeimer. Davon hat er immer zwei dabei. Manchmal füllt er beide, bevor er die Kadaver in der Tierverbrennungsanlage abgibt. Zurück im Auto, holt er eine Liste aus dem Sonnenblendefach. «Welches Datum haben wir heute», murmelt der Thurgauer und wirft einen Blick auf das Handy. Der Marder reiht sich in eine Liste von überfahren Tieren ein. Im Frühling seien es hauptsächlich Füchse. Jetzt sind Marder, Igel und ab und zu auch Dachse keine Seltenheit.

Caspar Theiler entfernt einen toten Marder von der Fahrbahn.

Bild: Benjamin Manser

Theiler arbeitet seit über 20 Jahren für die Nationalstrassen. Er mag seine Arbeit, auch wenn sie nicht immer schön ist. Jemand muss die Arbeit machen, man gewöhnt sich daran. Was Theiler besonders schätzt: Er hat seine Ruhe. Doch der Müllheimer gibt zu, das sprichwörtliche Aufgabeln der Kadaver falle nicht allen leicht. Aber immerhin sei nicht Sommer.

«Sonst würde es hier drinnen ganz anders riechen, glauben Sie mir.»

Der Motor springt an.

Keine einfache Aufgabe

Bigger erzählt, dass auf der A7 beinahe täglich Tierkadaver aufgefunden werden. Auch für die Mitarbeitenden immer wieder eine Herausforderung, denn nicht selten müssen sie die Fahrbahn überqueren, um die toten Tiere zu entfernen. «Unsere Mitarbeitenden werden entsprechend und immer wieder geschult», so der Leiter, dennoch seien immer wieder Unfälle zu beklagen. Oft hänge auch vieles von der Aufmerksamkeit der Autofahrenden ab. Besonders das Smartphone sei für viele Autofahrende eine grosse Verlockung. Bigger sagt:

Kaffeepause. Benjamin Manser

«Wenn wir beispielsweise eine Strassensperrung errichten, zeigt sich, dass viele Autofahrer diese zu spät bemerken.»

Theiler hat den Stützpunkt in Siegershausen erreicht, belädt sein Auto mit WC-Papier und Reinigungsmittel. Er deutet auf den Inhalt seines Werkzeugkastens. Vieles davon habe er auf der Autobahn gefunden. Bei seiner Arbeit fühle er sich sicher, erklärt er bei einer Tasse Kaffee. Doch die Situation darf nie unterschätzt werden. «Es kann immer etwas passieren, aber man darf einfach nicht immer daran denken.» Der Vorteil an der A7: Der Verkehr ist nicht so stark wie bei anderen Strecken.

Caspar Theiler im Stützpunkt Siegershausen. Bild: Benjamin Manser

«Als ich bei einer Autobahnstrecke in Zürich aushalf, benötigte ich drei Tage, um mich an den Rhythmus der Autobahn zu gewöhnen.»

Caspar Theiler setzt sich wieder hinters Steuer. Auf dem Rückweg zum Stützpunkt in Frauenfeld kümmert er sich um die Leerung der Mülleimer bei den Rastparkplätzen nahe dem Grenzübergang. Diese sind nur halb voll. «Die Kollegen leerten hier bereits am Sonntag, sonst würden die Abfallbehälter überquellen.» Und das wiederum würde Wildtiere anlocken, vor allem Wildschweine, wie zahlreichen Hinweisschildern zu entnehmen ist.

Theiler kümmert sich weiter um die Reinigung der Raststättentoiletten. «Manche sind mir dafür wirklich dankbar», erklärt der Thurgauer. Dann wiederum höre er hämische Sprüche: «Du verdienst was, also mach was dafür.» Er lässt sich davon nicht beeindrucken. Es ist ein Teil seines Jobs. Kurz nach Mittag trifft Theiler in Frauenfeld ein. Seine Frau hat ihm ein Lunchpaket mitgegeben. Nach der Stärkung geht es zurück auf die A7, Reparaturarbeiten stehen an.

Caspar Theiler reinigt die Raststättentoiletten.

Bild: Benjamin Manser