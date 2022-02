Frauenfelder Fasnachtsvereine stimmen sich närrisch ein

In der Thurgauer Kantonshauptstadt startet die närrische Zeit am Schmutzigen Donnerstag. Die veranstaltenden Vereine laden aber schon dieses Wochenende zu einer Vorfasnacht ein. Am Meitlibrunnen gibt es am Samstag eine Festwirtschaft, und die Guggenmusik Rungglä-Süüder gibt in neuen «Gwändli» ein Platzkonzert.

Mathias Frei 17.02.2022, 16.20 Uhr