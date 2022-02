Murgspritzer: Hausi Leutenegger for Frauenfelder Obernarr

Glosse Narren im und vor dem Rathaus: Wieso sich Hausi Leutenegger als Frauenfelder Obernarr 2022 eignen würde Murgspritzer: Bevor der Gemeinderat in die «Möscht» gehen kann, muss er entscheiden, ob andere entscheiden dürfen. Das braucht Eierstöcke. Die braucht auch ein neues närrisches Oberhaupt. Am besten eines, das Brodwörscht isst, findet TZ-Redaktor Mathias Frei. Mathias Frei 16.02.2022, 04.10 Uhr

Der Veganuary ist Geschichte, also ran an den Speck – oder besser: an die Salzisse. Das Line-up des Open Air Frauenfeld ist bekannt. Wer nicht ausgeflippt ist, darf sich definitiv nicht mehr blicken lassen an 30er-Geburtstagspartys. Dafür flippen auf Facebook Herr und Frau Frauenfelder aus, weil sie selber mal eine Beiz führen möchten und jetzt auch könnten, aber ihnen dafür die Eierstöcke respektive Eier fehlen. Weisch, etwas Innovatives, so Erlebnisgastronomie halt, zum Beispiel voll ohne Tierli (krass), wobei wir das ja schon im Januar hatten, oder sonst einfach gutbürgerlich. Das Jahr 2022 wird nicht mehr viel Neues bringen. Eigentlich könnte schon bald wieder Advent sein.

Wobei: Nächste Woche ist ja Fasnacht. Also Gemeinderatssitzung. Also zuerst Gemeinderatssitzung und dann Fasnacht. Die Narren im und vor dem Rathaus. Da gibt’s dann doch noch ein wenig Newsgehalt. Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte müssen arbeiten, bis sie an der Fasnachtsunterhaltung in die «Möscht» gehen können. Wobei: Eigentlich muss ja nur darüber befunden werden, ob das Stimmvolk über die Grundsatzfrage «Altstadt autofrei?» entscheiden darf. Das ist soweit mal nicht so schwierig. Die Eierstöcke respektive Eier hatte ja der Stadtrat, dass er über sowas überhaupt abstimmen lassen will.

Ungleich mehr zu tun hat da die Narrengesellschaft Murganesen. Gilt es doch, ein anständiges neues närrisches Oberhaupt zu präsentieren. Anständig – und dazu noch lustig? Also am besten eine Lokalpolitikerin oder ein Lokalpolitiker. Und wenn sich niemand findet, geht Hausi Leutenegger eigentlich immer. Der Olympiasieger passt ja aktuell. Eier hat er ebenfalls. Mit einer Flasche Saft kann man ihn zufriedenstellen. Und fleischlos muss auch nicht sein.