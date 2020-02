Närrische Liebe zum Detail: Die Frauenfelder Narrengesellschaft Murganesen begeht in neuen Uniformen die Fasnacht 2020

In Frauenfeld beginnt die Fasnacht diesen Donnerstag, 20. Februar, mit der Stadtübergabe. Am Freitag, 21. Februar, findet die Fasnachtsunterhaltung statt. Die Kinderfasnacht geht am Samstag, 22. Februar, über die Bühne. Gleichentags ist die Guggenparty Alkazüül. Am Sonntag, 23. Februar, steigt der grosse Umzug durch die Innenstadt. Die Stadtrückgabe ist am Dienstag, 25. Februar. (ma)

www.murganesen.ch