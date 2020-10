Nächstes Kapitel im Knatsch von Steckborn: Jetzt wirft Vizestadtpräsidentin Michaela Dähler den Bettel hin – wegen «gravierender Mängel des Stadtpräsidenten»

Steigender Druck, Resignation oder Rücktritt? – Das sind die offenen Fragen im Knatsch von Steckborn

Nach der öffentlich ausgetragenen Schlammschlacht in Steckborn will der Stadtrat wieder an einem Strick ziehen. Er will vom Streit im Stadthaus der vergangenen Wochen nichts mehr wissen und vorwärts schauen. Der angeschossene Stadtpräsident Roman Pulfer gibt sich wortkarg.