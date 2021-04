Nächster Knall Nach den Dauerquerelen in Steckborn zieht Stadtpräsident Roman Pulfer die Konsequenzen und tritt zurück Lange hat er eisern geschwiegen. Das hat jetzt ein Ende. Nach dem monatelangen Knatsch verkündet Stadtpräsident Roman Pulfer seinen Rücktritt per Ende Mai. Interimistisch übernimmt Vizestadtpräsidentin Kathrin Mancuso das Ruder. 26.04.2021, 11.00 Uhr

Der Turmhof gilt als Wahrzeichen des historischen Städtchens am Untersee. Bild: Donato Caspari

(sko) Stadtpräsident Roman Pulfer hat den Stadtrat vergangene Woche über seinen Rücktritt per Ende Mai informiert. Er will sein Amt vorzeitig niederlegen, um für Ruhe zu sorgen und einen Neuanfang zu ermöglichen. An der Stadtratssitzung vom Donnerstagabend bekräftigte der 37-Jährige seinen Rücktrittsabsichten gegenüber dem Stadtrat, wie aus einer Medienmitteilung vom Montagvormittag hervorgeht. Darin steht weiter:

«Beim Versuch, Veränderungsprozesse einzuleiten, stiess Roman Pulfer immer wieder auf Skepsis und Opposition.»

Der FDP-Stadtpräsident, der seit Sommer 2019 im Amt ist, nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, dass in Steckborn derzeit in vielerlei Hinsicht eine schwierige Situation bestehe. Vieles werde an ihm und seiner Person festgemacht. Es sei ihm ein Anliegen, dass Steckborn wieder zur Ruhe komme. Er legt deshalb sein Amt per Ende Mai vorzeitig nieder, «um verantwortungsbewusst den Weg für einen Neuanfang freizumachen».

Roman Pulfer während der Pressekonferenz am Montagvormittag im Rosengartensaal des See & Park Hotel Feldbach in Steckborn. Bild: Andrea Stalder

Weiterer Rücktritt und mehrere Kündigungen

In Steckborn brodelt es seit Wochen und Monaten. Zuletzt ist öffentlich bekannt geworden, dass mit Micha Ruh ein weiterer Stadtrat zurücktritt, nachdem bereits im vergangenen Jahr zwei Sitze neu haben besetzt werden müssen. Zudem gab es bei der Stadtverwaltung etliche Kündigungen von Mitarbeitenden, auch in Führungspositionen. Zuletzt gab es mehrere Kündigungen bei den Sozialen Diensten, womit auch umliegende Gemeinden betroffen sind.

Nach dem Rücktritt von Roman Pulfer per Ende Mai übernimmt Vizestadtpräsidentin Kathrin Mancuso die Amtsgeschäfte interimistisch. Die Ersatzwahl fürs Stadtpräsidium ist für den 26. September angesetzt.

Mehr folgt ...