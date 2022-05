Nächste Amtszeit Herderns Gemeinderat stellt sich komplett zur Wiederwahl für die Legislatur 2023 bis 2027 Die bisherigen fünf Gemeinderatsmitglieder Ulrich Marti (Gemeindepräsident), Franz Weber, Silvia Butti, Mario Manhart und Thomas Horn wollen es nochmals wissen. Wahltag ist am kommenden 25.September. Mathias Frei 03.05.2022, 15.29 Uhr

Blick auf Herdern. Bild: Reto Martin

Wenn das Stimmvolk will, ändert sich an der Zusammensetzung des Gemeinderats von politisch Herdern in der kommenden Legislatur 2023 bis 2027 nichts. Wie der aktuellen Ausgabe von «Info Herdern» zu entnehmen ist, stellen sich alle fünf bisherigen Behördenmitglieder zur Wiederwahl.

Ulrich Marti seit 14 Jahren Teil der Behörde

Ulrich Marti, Gemeindepräsident von Herdern seit 2015. Bild: PD

Ulrich Marti (SVP) will in seine dritte Amtszeit als Gemeindepräsident gehen. Er wurde 2015 in das Amt gewählt, seit 2008 gehört er dem Gemeinderat an. Ebenfalls seit 2008 wirkt Franz Weber (CVP) in der Herdermer Behörde. Silvia Butti (parteilos) ist seit 2015 Gemeinderätin. Der ebenfalls parteilose Mario Manhart ist seit 2019 Gemeinderatsmitglied. Der Benjamin in der Behörde ist Thomas Horn (parteilos). Er schaffte die Wahl per Frühling 2020.

Der Herdermer Gemeinderat hat den ersten Wahlgang der Gesamterneuerungswahlen auf den kommenden 25. September terminiert. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 27. November statt. Gewählt wird dann auch die Geschäftsprüfungskommission mit Bettina Graf, Christa Klein, Thomas Kressibucher und Claudio Venturini. Die neue Legislatur beginnt am 1. Juni 2023.