Thurgau: Volleyball will mehr sein als eine Randsportart

Nachwuchssport «Dieser Sport ist für mich Faszination pur»: Volleyball will im Thurgau mehr sein als eine Randsportart Die Schweiz steht im Beachvolleyball in der K.-o.-Runde und darf von Olympiamedaillen träumen. Auch die Profispieler haben einst ganz klein angefangen. Im Kanton Thurgau ist der Volleyballnachwuchs ein grosses Thema und wird von verschiedenen Seiten unterstützt.

Silvia Sieber setzt sich für den Volleyballnachwuchs ein. Bild: Ralph Ribi

Volleyball spielen viele nur in der Badi oder im Turnverein. Die olympische Sportart wird auch nur selten im Fernseher gezeigt. Volleyball ist eine Randsportart. Doch der Schein täuscht. Alleine beim Thurgauer Turnverband sind über 50 Vereine im Kanton Thurgau gemeldet.

Im Thurgau ist die Ballsportart in den letzten Jahren populärer geworden. Mit Volley Amriswil hat der Kanton einen Schweizer Meister, der in der höchsten Liga des Landes spielt. Mit der Volley Amriswil Academy hat der Kanton sogar eine eigene Sportschule für die jungen Talente.

So wichtig wie der Nachwuchs ist, so wichtig sind auch die Menschen, die dahinter stehen. Silvia Sieber ist Trainerin des Nachwuchses von El Volero Räterschen und Zuständige für technische Ausbildung Volleyball des Thurgauer Turnverbands. «Ich spiele selber Volleyball, seit ich 15 Jahre alt bin. Es ist einfach ein wahnsinnig toller Sport», sagt Sieber.

Die Faszination Volleyball weitergeben

Sie trainiert ausserdem den Nachwuchs von Räterschen im Kanton Zürich schon seit einigen Jahren. Im Gespräch merkt man Sieber die Faszination für diesen Sport bei jedem Wort an.

«Mich fasziniert der Volleyballsport bis heute und das möchte ich den Jungen auch weitergeben.»

Volleyball sei ein sehr vielseitiger Sport. Er fordert körperliche Fitness, koordinative Fähigkeiten und mentale Stärke. «Das ist auch der Unterschied etwa zum Fussball. Ich kann nicht einfach hingehen und mitspielen. Dafür braucht es Trainings, ein gutes Ballgefühl und Freude, bis man Volleyball beherrscht», sagt Sieber weiter.

Spass beim TGTV, Leistung bei den Volleyballklubs



In den Vereinen des TGTV sei auch jeder willkommen. «Bei uns geht es primär nicht um die Leistung, sondern um den Spass. Klar möchten wir gute Turniere spielen, aber wir selektionieren nicht aus», sagt Silvia Sieber.

In der Sportschule Volley Amriswil Academy muss hingegen selektioniert werden, sagt Tom Schnegg, Vorstandsmitglied von Volley Amriswil Academy. «Bei uns ist es das Ziel, die Athleten schliesslich mindestens in die Nati B zu bringen», sagt Schnegg. Jeweils im Januar werde selektioniert für verschiedene Stufen.

«Seit es diese Academy gibt, haben wir etwa zehn bis fünfzehn Athleten zum Profispieler ausgebildet», so Schnegg. Doch Leistung sei dann eben doch nicht alles. Er findet:

«Die Jungen müssen nicht einmal unbedingt Volleyball spielen. Hauptsache sie machen etwas und haben eine gute Freizeitbeschäftigung.»

Tom Schnegg, verantwortlicher der Volley Academy Amriswil. Bild: PD

Auch dem Kanton ist die Förderung des Nachwuchses im Volleyball wichtig. Der Regierungsrat hat dieses Jahr über eine Million Franken aus dem Sportfonds für die Sportverbände gesprochen. Ausserdem hat Volley Amriswil dieses Jahr 200'000 Franken aus dem Fonds erhalten für den Bau einer Beachvolleyballhalle.

Der Kanton und verschiedene Partnerschulen seien sehr wichtig für die Amriswiler Sportschule. «Wir fühlen uns im Kanton Thurgau sehr wohl und sind auch froh um die Unterstützung der Partnerschulen. So macht die Nachwuchsförderung Spass und wir spüren einen Rückhalt», sagt Tom Schnegg von Volley Amriswil Academy.

Der Sport kämpft mit Schwierigkeiten

Den Nachwuchs an Bord zu holen, sei aber nicht ganz einfach. «Es ist schwierig», antwortet Silvia Sieber auf die Frage, wie es um den Nachwuchs steht. «Das Angebot an Freizeitaktivitäten ist riesig und Fussball oder andere Hobbys stehen einfach höher im Kurs als Volleyball», erläutert sie. «Und dann braucht es auch genug motivierte Leiter.»

Ein guter Trainer könne so vieles bewirken und so auch neue Mitglieder in den Verein bringen. «Wenn ein Trainer motiviert ist und die Jungen mit seiner Art einfach packen kann und ihnen die Faszination für den Sport mitgeben kann, dann kommen auch neue Mitglieder und es entstehen Freundschaften, grossartige Teams und super Spiele», sagt die 53-jährige Sieber.

Tom Schnegg sieht das genau gleich. «Viele Aktivspieler hören schon relativ jung auf und verschwinden einfach», sagt das Amriswiler Vorstandsmitglied. Doch in Amriswil sei das Problem nicht ganz so gravierend.

Auch auf der höheren Ebene, beispielsweise im Thurgauer Turnverband, sei die Besetzung von Posten schwierig. «Aber der Aufwand lohnt sich, die Jungen geben mir so vieles zurück. Und diese Faszination weiterzugeben ist einfach ein schönes Gefühl», betont Sieber.

Es braucht alle für eine erfolgreiche Zukunft

Silvia Sieber wünscht sich für die Zukunft, dass sich Aktivspieler und Aktivspielerinnen nicht einfach aus dem Sport zurückziehen sollten. «Der Trainerjob ist mit Aufwand verbunden. Doch die Begeisterung an die Jungen weiterzugeben, gibt mir so vieles.» Es brauche die ehemaligen Aktiven, um möglichst praxisbezogen Tipps zu geben.

Zudem bleibe so jeder ein Teil des Sports und verschwinde nicht einfach. Es gebe jetzt schon viele Aktive und sogar Profis, die den Nachwuchs mit ihrem Engagement unterstützten. Es gebe Camps, für die Profispieler etwa aus Schaffhausen anreisen und den Jungen Tipps geben. «Das ist für jeden im Nachwuchs ein Highlight. So kann man sie begeistern und so bleiben sie dem Volleyball erhalten», sagt die TGTV-Funktionärin.

Auch der Amriswiler Schnegg wünscht sich diesen Einsatz. So wird der Nachwuchs gefördert. «Es ist eine Lebensschule», sagt er.