Nachholbedarf «Wir zielen auf eine schwarze Null»: Steckborn muss nach dem hauchdünnen Nein zum Budget nachbessern, mit einem klaren Plan Der Stadtrat von Steckborn gelobt Besserung: Wegen des ultraknapp abgelehnten Budgets muss er nochmals über die Bücher. Die nächste Abstimmung erfolgt frühestens Ende März. Bis dahin gilt am Untersee ein Notbudget. Samuel Koch 15.01.2021, 04.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Turmhof gilt als Wahrzeichen des Städtchens am Untersee. Bild: Andrea Stalder (Steckborn,

22. Oktober 2020)

Wegen zwölf Stimmen hat das Budget 2021 der Stadt Steckborn am vergangenen Sonntag Schiffbruch erlitten. Rund 1,5 Prozent der 790 gültigen Stimmen haben also das Zünglein an der Waage gespielt, zu Ungunsten des Stadtrates. Bei einem Umsatz von 16,41 Millionen Franken rechnet er mit einem Verlust von rund 326'000 Franken. Zu viel, wie sich an der Urne herausstellte.

Roman Pulfer, Stadtpräsident Steckborn, FDP. Bild: Reto Martin

Steckborn startet also mit einem Notbudget ins neue Jahr, womit bis zum grünen Licht der Stimmberechtigten nur gebundene Ausgaben getätigt werden dürfen. «Und vor allem dürfen keine neuen Verpflichtungen eingegangen werden», sagt Stadtpräsident Roman Pulfer.

Der Stadtrat hat an seiner Sitzung bereits einen Tag nach der Abstimmungsniederlage den Fahrplan für den neuen Budgetentwurf diskutiert und erste Weichen gestellt. Seit der überraschenden Entscheidung im ersten Wahlgang bei der Ersatzwahl darf er neu auch auf die Dienste von Jack Rietiker zählen, womit das siebenköpfige Gremium nach zwei Rücktritten erstmals seit vergangenem Juni wieder komplett zusammenarbeitet. Die Ressortverteilung erfolgt an der nächsten Stadtratssitzung Ende Januar.

Besprechung mit allen Abteilungsleitern

Und wie läuft jetzt der angestossene Budgetierungsprozess weiter? Es sei angedacht, dass die ressortverantwortlichen Stadträte bis Ende Januar mit ihren Abteilungen prüfen, welche Anpassungen am gescheiterten Budget notwendig sind. Pulfer sagt:

«Danach wird eine Budgetbesprechung mit allen Abteilungsleitern und sämtlichen Mitgliedern des Stadtrats stattfinden.»

Pikant: Vor der Abstimmung vom Sonntag hagelte es Kritik aus der Verwaltung, nachdem vier Amtsleiter monierten, sie seien zu wenig in den ersten Budgetprozess einbezogen worden. Zudem bemängelte unter anderem die SP-Ortspartei die beantragte Stellenerhöhung in der Finanzverwaltung und empfahl das Budget zur Ablehnung.

Fürs überarbeitete Budget will der Stadtrat nach der Besprechung die Vorschläge und Anträge aus den Ressorts behandeln und möglichst bis nach den Sportferien darüber entscheiden. Inhaltlich gelobt der Stadtrat Besserung. «Wir zielen auf eine schwarze Null», sagt Pulfer.

Neue Einnahmequellen und Prüfung der Stellenpläne

Möglich machen sollen das die Überprüfung der um ein Prozent erhöhten Lohnsumme in der Verwaltung und der generellen Stellenpläne sowie die Berücksichtigung der neuen Einnahmequellen seit dem Herbst. So will der Stadtrat etwa dem Minus mit den voraussichtlichen Zusatzeinnahmen durch den verlängerten Mietvertrag mit dem Staatssekretariat für Migration (SEM) für die temporäre Zivilschutzanlage an der Talstrasse oder der neuen Zusammenarbeit bei den Sozialen Diensten mit der Gemeinde Ermatingen entgegenwirken.

Auf die Frage, ob der hauchdünn bewilligte Kredit über 150'000 Franken aus der Investitionsrechnung zum Thema Testplanung Kommunalplanung (368 Ja, 362 Nein) mit dem umstrittenen Gestaltungsplan Schützengraben zu tun hat, antwortet Pulfer: «Nein, die beiden Themen haben überhaupt nichts miteinander zu tun.»

Liegt also der neue Entwurf nach den Sportferien vor, will der Stadtrat umgehend die neue Abstimmung über die Budgetvorlage aufgleisen und das Datum bekanntgeben. Pulfer meint:

«Dann könnten wir den Budgetentwurf bereits etwa Ende März zur Abstimmung vorlegen.»

Den ursprünglichen Plan, dem Stimmvolk das überarbeitete Budget am Eidgenössischen Abstimmungssonntag vom 7. März vorzulegen, kann der Stadtrat jedoch nicht einhalten.

Ob die Stimmberechtigten im Frühling übers Budget wiederum an der Urne oder an einer Gemeindeversammlung befinden, ist wegen der Pandemie noch ungewiss. Der Stadtrat jedenfalls bevorzugt laut Pulfer, wenn irgendwie möglich, die Durchführung einer Versammlung. Im Gegensatz zu dieser offenen Frage ist Fakt, dass das Volk zur zweiten Budgetvorlage wiederum das letzte Wort haben wird.