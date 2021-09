Chef der Zuckerfabrik Frauenfeld Joachim Pfauntsch im Interview

Joachim Pfauntsch wurde am 14. Juli 1958 in Bayern geboren. Er ging in Passau ans Gymnasium und studierte später an der Universität Regensburg in den Fächern Biologie und Chemie. Nach seiner Promotion im Fach Chemie bewarb er sich 1988 für seine erste Stelle als Produktionsingenieur in der Zuckerfabrik Rain am Lech. 1998 zog er in die Schweiz und übernahm die Stelle des Werkleiters der Zuckerfabrik in Frauenfeld. Pfauntsch hat zwei Söhne, ist verheiratet und wohnt in Frauenfeld. (fra)