SwissSkills: Thurgauerinnen Julia Koch und Maria Näf qualifiziert

Nachgefragt «Wir haben vorher noch nie zusammengearbeitet»: Thurgauer Duo qualifiziert sich für SwissSkills Maria Näf aus Weinfelden und Julia Koch aus Tobel haben sich für die erste Schweizer Berufsmeisterschaft in Entrepreneurship qualifiziert. Diese findet im September im Rahmen der SwissSkills statt. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 05.05.2022, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Julia Koch (l.) und Maria Näf haben sich Anfang April in Bern für die Berufsmeisterschaften in Entrepreneurship qualifiziert. Bild: PD/Patric Spahni

Die Thurgauerinnen Maria Näf und Julia Koch nehmen als eines von acht Teams an den EntrepreneurSkills teil. Die Schweizer Berufsmeisterschaft in Unternehmertum findet dieses Jahr im Rahmen der SwissSkills im September zum ersten Mal statt. Maria Näf ist 23-jährig, kommt aus Weinfelden und studiert Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule OST in St.Gallen. Die 20-jährige Julia Koch aus Tobel studiert International Management an derselben Hochschule.