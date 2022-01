Eschliker Vize-Gemeindepräsidentin kandidiert als Ersatzrichterin

Nachgefragt Vize-Gemeindepräsidentin, Unternehmerin und bald Ersatzrichterin: Die Eschlikerin Isabelle Denzler spricht über ihre Motivation für das Amt Seit 14 Jahren ist sie im Eschliker Gemeinderat tätig, jetzt will sie auch als Ersatzrichterin amten. Die Zeichen stehen gut für Isabelle Denzler, sie ist die einzige offizielle Kandidatin für das Amt, das am 13. Februar zur Abstimmung steht. Miguel Lo Bartolo 14.01.2022, 16.55 Uhr

Isabelle Denzler, Vize-Gemeindepräsidentin in Eschlikon, Kandidatin fürs Ersatzrichteramt. Bild: PD

Isabelle Denzler ist nimmermüde. Die 50-Jährige ist Vize-Gemeindepräsidentin in Eschlikon, Co-Geschäftsführerin im IT-Unternehmen Coreander und kandidiert nun auch als Ersatzrichterin am Bezirksgericht Münchwilen. Denzler ist die einzige offizielle Kandidatin. Im Kurzinterview erzählt sie, was sie am Amt so reizvoll findet.