60 Jahre Ifolor: Interview mit CEO Hannes Schwarz

Hannes Schwarz ist am 2. November 1985 geboren. Er wuchs in Bottighofen auf, wo er einen Grossteil seiner Schulzeit verbrachte. Als Sekundarschüler besuchte er ein Internat. Schwarz studierte BWL, arbeitete in Finnland, Berlin und bei einer Bank. Seit 2019 ist er der CEO des Thurgauer Fotoverarbeitungsunternehmens Ifolor, welches sein Grossvater vor 60 Jahren in Kreuzlingen gegründet hat. Die Firma beschäftigt rund 250 Mitarbeitende, wobei es in der Hauptsaison doppelt so viele sein können. Ifolor erzielt einen jährlichen Umsatz von über 100 Millionen Franken und hat eine Million Aktivkunden. Die Produktionsstandorte von Ifolor sind in Kreuzlingen und Kerava (Finnland). Weitere Offices für Software und Marketing befinden sich in Zürich und Helsinki. Schwarz wohnt in Bottighofen. (fra)