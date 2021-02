Nachgefragt «Beschimpfungen sind inakzeptabel»: Walter Schönholzer appelliert an Gelassenheit und Anstand Das Härtefallprogramm des Kantons Thurgau kommt nicht bei allen Unternehmen gleichermassen gut an. Da und dort ist die Verärgerung bei Unternehmerinnen und Unternemern so gross, dass Mitarbeitendes Kanton beschimpft oder gar bedroht werden. 15.02.2021, 19.24 Uhr

Regierungsrat Walter Schönholzer an der Grossratssitzung zum Beschluss über die Covid-19 Notstandsmassnahmen und da Härtefallprogramm des Kanton Thurgau . Bild: Donato Caspari (27.1.2021)

(has.) Seit dem Start des Härtefallprogramms am 1. Februar sind im Kanton Thurgau 588 Anträge eingegangen. Damit liege der Thurgau im Schnitt vergleichbarer Kantone, heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons. In den nächsten Tagen erfolgten die ersten Auszahlungen. Die Hälfte aller Anträge stammt aus der Gastronomie. Die weiteren Anträge kommen hauptsächlich vom Non-Food-Detailhandel und der Eventbranche.