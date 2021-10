Dominik Diezi ist der Favorit für die Thurgauer Regierung

Nachfolge Nach Rücktrittsankündigung: Wer folgt auf Mitte-Regierungsrätin Carmen Haag? Das sind die möglichen Nachfolger Für viele kommt die Rücktrittsankündigung von Carmen Haag per Ende Mai 2022 überraschend. Im Feld der möglichen Nachfolger rückt der Arboner Stadtpräsident ins Zentrum.

28.10.2021

Mitte-Kantonsrat und Präsident der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission Dominik Diezi. Bild: Donato Caspari

Ein oft genannter Kandidat für die Nachfolge von Carmen Haag im Thurgauer Regierungsrat ist Mitte-Kantonsrat Dominik Diezi, der seit zweieinhalb Jahren Arboner Stadtpräsident ist. Am Mittwoch sagte der 48-Jährige am Rande der Grossratssitzung, er sei überrascht vom Rücktritt seiner Parteikollegin. Er werde sich bis Montag seine Gedanken machen über eine Kandidatur.

«Wenn man in der kantonalen Politik an vorderster Front unterwegs ist und eine solche Stelle frei wird, ist das grundsätzlich interessant.»

Und es sei klar, dass sich eine solche Chance kein zweites Mal biete. «Es gibt aber noch ein paar andere Punkte zu berücksichtigen. Ich bin ja aktuell in Arbon sehr engagiert. Da kommt das etwas früh. Ich habe nun einen schwierigen Entscheid zu fällen.» Immerhin würde dem Oberthurgau ein weiterer Vertreter guttun, fügt Diezi an: «Lastenausgleich, Wirtschaftsförderung, Erschliessungsfragen – es gibt viele Fragen, in denen der Kanton manchmal etwas westseitig unterwegs ist.»

Ein Rechtsanwalt, eine Schulpräsidentin und ein klingender Name

Innerhalb der Mitte-Partei gibt es weitere mögliche Kandidaten. Etwa Simon Wolfer. Der Rechtsanwalt aus Weinfelden arbeitet in der Frauenfelder Kanzlei Bürgi-Hotz-Zellweger. Mit Jahrgang 1980 ist er ein Jahr jünger als Regierungsrat Urs Martin und in einem Alter, in dem auch Carmen Haag oder Monika Knill in die Kantonsregierung gewählt wurden. Genannt unter Thurgauer Politiker wird auch Corinna Pasche-Strasser. Die Schulpräsidentin aus Bischofszell ist 47 Jahre alt und politisiert seit 2019 im Thurgauer Grossen Rat.

Einen klingenden Namen bringt Beda Stähelin (Jahrgang 1986) mit. Der Sohn von alt Regierungs- und Ständerat Philipp Stähelin arbeitet als Rechtsanwalt. Im Kantonsparlament ist er aber noch ein Neuling. Erst im Februar 2021 rückte er in den Rat. Ebenfalls erst seit diesem Jahr im Amt ist die engagierte Sandra Stadler, Vizepräsidentin der Kantonalpartei.

Über die Nachfolge werden die Thurgauer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger anlässlich der Ersatzwahl am 13. Februar 2022 entscheiden.