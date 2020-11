Nach Vorwürfen «Das ist nicht gut gelaufen»: Frauenfeld gesteht um die Bewilligungspraxis für Weihnachtsdörfer Fehler ein und gelobt Besserung Nach der Eskalation folgen Leitlinien: Im Zwist um temporäre Bauten übt der Stadtrat Selbstkritik, erklärt seine bisherige Strategie und was initiative Frauenfelder in Zukunft erwarten können. Samuel Koch 28.11.2020, 04.20 Uhr

Der Auslöser des Streits um die Bewilligungspraxis: Der Glühweinstand Winterzauber von Schausteller Hanspeter Maier im Burstelpark, in Betrieb seit Ende Oktober. Bild: Andrea Stalder,

9. November 2020

An Einigkeit fehlt es für einmal auch innerhalb des Stadtrates. So gesehen, ähnelt sich dieses gespaltene Bild jenem in der ganzen Stadt. Denn spätestens seit Schausteller Hanspeter Maier Ende Oktober seinen Glühweinstand im Burstelpark aufgestellt hat, rumort es. Bei der Bewilligungspraxis für temporäre Bauten werde bei der Stadt mit unterschiedlich langen Ellen gemessen. Das eine Amt wisse nicht, was das andere tut. Ja gar Vorwürfe der Mauscheleien stehen vereinzelt im Raum.

Vorwerfen lassen will sich der Stadtrat nichts, wie Stadtpräsident Anders Stokholm und sein Stadtratskollege Andreas Elliker im Gespräch vermitteln. Die Zuständigkeiten von unterschiedlichen Ämtern seien unglücklich. Aber:

Anders Stokholm, Stadtpräsident Frauenfeld, Departement Zentrales, Finanzen und Administration. Bild: Andrea Stalder

«Jeder hat nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt.»

So hat Maier am Schlossberg sowohl für seinen Glühwein- als später auch den Glacestand seit Jahren beim Werkhof Betriebsbewilligungen eingeholt. Jahr für Jahr regelten Stadt und Betreiber die Miete, die Kosten für die Infrastruktur sowie einzelne Rahmenbedingungen legten sie neu und vertraglich fest, so auch für dieses Jahr laut öffentlicher Gebührenverordnung für die Benützung gemeindeeigener Grundstücke.

Zunahme an Anfragen in unterschiedlichen Ämtern

Da Corona den Glühweinstand wegen der engen Platzverhältnisse am Schlossberg nicht zuliess, suchte und fand der Werkhof einen alternativen Ort: den Burstelpark. Eine Baubewilligung für seine temporären Anlagen hat Maier indes nicht, obschon Stadtbaumeister Christof Helbling sagte: «Aus unserer Sicht hätte es ein Baugesuch gebraucht.» Denn das kantonale Planungs- und Baugesetz (PBG) schreibt vor, dass Festhütten und Zelte im Thurgau ab einer Standdauer von 14 Tagen bewilligungspflichtig sind.



Was gilt denn nun? Und warum konnte es so weit kommen? Mit einer liberalen Haltung hat der Stadtrat bisher mit unterschiedlichen Zuständigkeiten versucht, Leben möglichst barrierefrei in die Stadt zu bringen. Stokholm sagt:

«Es haben sich dadurch verschiedene Praxen entwickelt.»

Je nachdem, bei welchem Amt sich jemand meldete, erhielt er unterschiedliche Anweisungen mit unterschiedlichen Auflagen. Akzentuiert habe sich das Problem erst 2019, seit bei der Stadt immer mehr Anfragen für Verpflegungsstände oder kleinere Weihnachtsdörfli eingegangen sind. «Das Interesse für den öffentlichen Raum wird immer grösser», sagt Stokholm.

Gegenwind habe es zuletzt aber nicht nur aus der Bevölkerung, sondern auch innerhalb der Verwaltung gegeben. Stokholm spricht von einer Eskalation bis in den Stadtrat. Elliker pflichtet ihm bei und meint: «Das kann es nicht sein.» Es brauche klare und einheitliche Regeln, woran sich alle zu halten haben. Deshalb hat sich der Stadtrat zum Ziel gesetzt, Leitlinien ähnlich wie jene für Grossveranstaltungen im Murg-Auen-Park nun auch für den innerstädtischen Raum zu erarbeiten.

Angesichts der neu definierten Legislaturziele sei es jetzt Zeit, departementsübergreifend die Köpfe zusammen zu strecken und die Nutzung des öffentlichen Raums zu regeln. Zudem übt Elliker Selbstkritik, wenn er sagt:

Andreas Elliker, Stadtrat Frauenfeld, Departement Bau und Verkehr. Bild: Mathias Frei

«Man hätte früher reagieren müssen.»

Mehrjährige Verträge seien mit Maier nie unterzeichnet, sondern höchstens mündliche Zusagen abgemacht worden.

Fehlerfrei sei bloss der Papst, ergänzt Stokholm. Der frühere Stadtrat habe kein Polizeireglement gewollt. «Aufgrund des erhöhten Nutzungsdrucks müssen wir jetzt reagieren», sagt er. Denn das Ziel der Stadt müsse sein, alle gleichberechtigt zu behandeln und möglichst objektiv zu handeln.



Stadt weist Vorwurf der Salamitaktik zurück

Ungerecht behandelt fühlt sich etwa Obstgarten-Inhaber Paul Geiger, der auf seinem Privatgelände beim Spitalkreisel ein Weihnachtsdorf plante, dafür ein Baugesuch eingeben musste und es nach einer Einsprache eines privaten Anwohners wieder zurückzog. «Das ist Privatgelände und nicht innerstädtisch», sagt Elliker.



Sein Baugesuch wesentlich früher eingereicht hat Markus Baumann vom «Buume». Warum braucht er für sein Weihnachtsdörfli anders als bei Maier eine Baubewilligung, obschon sein Vorplatz auf öffentlichem Grund liegt? «Wir betreiben keine Salamitaktik», sagt Elliker. Aber man habe von vornherein reinen Wein einschenken wollen. «Hätten wir es ihm dieses Jahr wegen Corona ohne Bewilligung durchgehen lassen und wären nächstes Jahr mit der Forderung für ein Baugesuch gekommen, hätte das wieder Kritik gegeben», sagt Elliker.

Denn im Juni hat die Stadt wegen Corona bei Gastronomen und Detailhändlern zu Ideen aufgerufen, was in einem Drei-Phasen-Plan und kreativen Aktionen mündete. Für sein temporäres Weihnachtsdörfli im «Buume» hat Baumann ein Baubewilligungsverfahren durchlaufen.

Für sein temporäres Weihnachtsdörfli im Restaurant Promenade hat Markus Baumann ein Baubewilligungsverfahren durchlaufen. Bild: Samuel Koch

Unabhängig davon hätte Maier für seinen Winterzauber im Burstelpark eine Baubewilligung gebraucht, darüber sind sich Stokholm und Elliker mittlerweile einig. «Das ist nicht gut gelaufen», gestehen beide ein.



Baurechtliche Rahmenbedingungen und zusätzliche Betriebsbewilligung

Initiative Mitmenschen und eine Stadt, die das gesellschaftliche Leben trotz Coronapandemie aufrechterhalten will, weckten Begehrlichkeiten. Deshalb erarbeitet die Stadt jetzt Leitlinien und schafft eine zentrale Anlaufstelle. Stokholm sagt:



«Die Stadt will fortlaufend Rahmenbaugesuche für öffentliche Plätze eingeben.»

Dagegen gibt’s Einsprachemöglichkeiten. Wer einen öffentlichen Platz im Zentrum nutzen will, muss sich zunächst an die baurechtlichen Begebenheiten vor Ort halten und danach zusätzlich eine Betriebsbewilligung erhalten. Und berücksichtigen will die Stadt dabei auch die Erdgeschossnutzer, die vergleichsweise hohe Mieten bezahlen. Eine Erhöhung der Mietpreise auf öffentlichem Grund sei daher unausweichlich, sagt Elliker. Stokholm ergänzt:

«Ein aufeinander abgestimmtes Angebot kann sich gegenseitig sogar befruchten und insgesamt zu einer besseren Situation beitragen.»

So habe der Crêpestand im Lindenpark zu einer erhöhten Frequenz geführt, wovon das nahe gelegene Café, aber auch die Sicherheitssituation profitiert habe. Letzteres sei von der Polizei bescheinigt worden.



Die Sonderregeln während Corona will die Stadt allenfalls übers Jahresende hinaus bis im März verlängern. Dazu bedarf es aber noch einen Stadtratsbeschluss. Zudem sind auf Kantonsebene Bestrebungen im Gange, im PBG die Bewilligungspflicht für temporäre Bauten analog zum Nachbarkanton St. Gallen von 14 Tagen auf drei Monate zu erhöhen. Ein Vorstoss ist laut Stokholm nur noch eine Frage der Zeit.

In Frauenfeld gibt er sich bezüglich neuer Leitlinien und zentraler Anlaufstelle ebenfalls guten Mutes, um Streitigkeiten und Eskalationen zukünftig zu verhindern. Er sagt aber auch: «Fehlerfrei sind wir auch dann nicht.»