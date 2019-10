Nach Vollbrand auf seinem Hof: Frauenfelder Stadtrat Andreas Elliker schöpft neuen Mut und zeigt Stall-Provisorium

Nach dem Brand auf seinem Bauernhof gibt der Frauenfelder Stadtrat Andreas Elliker Einblick in seine Gefühlswelt. Seine Kühe melkt er mittlerweile in einem provisorisch aufgebauten Stall.

Andreas Elliker füttert seine Braunvieh-Kühe im provisorisch errichteten Stall. (Bild: Reto Martin)

Verheilt sind seine Wunden noch lange nicht. Oft nachdenklich, zuweilen traurig, überwiegend dankbar und teilweise sogar entsetzt: Diese Achterbahn der Gefühle durchlebt Andreas Elliker, seit auf seinem Bachhof im Westen Frauenfelds bei einem Brand vor zwei Wochen der ganze Stall samt Futterlager komplett niedergebrannt ist.

Andreas Elliker, Stadtrat und Landwirt aus Frauenfeld. (Bild: Mathias Frei)

Ganz seinem Naturell entsprechend stürzte sich Elliker nach dem anfänglichen Schock in die Arbeit auf seinem Biomilchbetrieb. «Ins Grübeln komme ich vor allem an den Wochenenden, wenn ich Zeit zum Überlegen habe», sagt der Landwirt, der seit Juni nebenberuflich als Frauenfelder Stadtrat amtet. Für verarbeitende Gespräche mit nahestehenden Freunden habe er bisher kaum genügend Zeit gehabt. Zu viele Verpflichtungen standen nach dem zerstörerischen Vollbrand auf der Tagesordnung.

Kompletter Futtervorrat für den Winter verloren

Am verhängnisvollen Abend trifft sich Andreas Elliker gerade mit Freunden in einer Bar in der Innenstadt, als ihn seine Eltern anrufen. Nach der Mitteilung, der Stall stehe komplett in Flammen, fahren ihn zwei Freunde sofort nach Hause. Derweil treiben seine Eltern Käti und Heini die über 50 Tiere ins Freie. «Sie haben super reagiert», meint Elliker.

Weiteren Dank richtet er an die rund 60 ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr. Und auch Nachbarn und Mitglieder des Quartiervereins Erzenholz-Horgenbach-Osterhalden packen mit an, legen eine Wasserleitung, helfen beim Melken oder räumen die von den Flammen unversehrte Maschinenhalle nebenan fürs jetzige Stall-Provisorium aus.

Der vom Brand zerstörte Stall. (Bild: Andrea Stalder)

Nebst dem Verlust des Gebäudes, in den die Familie Elliker seit dem Umbau vor acht Jahren zum Tierwohl und zur Optimierung der Arbeitsabläufe viel Geld und Herzblut investierten, schmerzt Elliker vor allem den Schaden beim Tierfutter. Er meint:

«Mit den 700 Heu- und 200 Strohballen ist der ganze Vorrat für den Winter zerstört.»

Ob die Heuballen wegen der sogenannten Atmungswärme durch biologische Prozesse für den Brand verantwortlich zeichnen, will Elliker nicht mutmassen. Gegen die Atmungswärme habe er vor Jahren extra eine Rundballen-Heubelüftung eingebaut. Ansonsten verlasse er sich ganz auf die Expertise der Brandexperten.

Kampf gegen Sprüche und eine Botschaft an Gaffer

Zur möglichen Schadensumme äussert sich Elliker nur so weit: «Die Schadensumme übertrifft sicher eine Million Franken.» Sprüche in Stammbeizen, dass die Versicherungen ja ohnehin für alle Schäden aufkommen würden, entgegnet er entschlossen:

«Der Brand wirft unseren Betrieb um Jahre zurück.»

Gar als beschämend bezeichnet Elliker die vielen Gaffer. Schon in der Brandnacht seien viele Schaulustige für Handyaufnahmen im Weg gestanden und hätten die Löscharbeiten der Feuerwehr behindert. Und am Tag danach beim Aufräumen seien weitere Gaffer vorbeigekommen. «Das ist völlig respektlos und macht mich richtig sauer», meint Elliker und schiebt mit einem Lächeln nach: «Wir haben dann einen Türsteher angestellt.» Damit meint er alt Stadtrat und Osterhalden-Nachbar Ruedi Huber.

Anteilnahme mit Briefen aus dem ganzen Kanton

Trotz allem Entsetzen und der Erbostheit zeigt sich Andreas Elliker aber auch dankbar für die grosse Solidaritätswelle, die ihm und seinen Eltern vor Ort, in den sozialen Medien und mit Briefen aus dem ganzen Kanton entgegengekommen ist. Beim Aufbau des Stall-Provisoriums haben den Ellikers viele Freunde unter die Arme gegriffen. Mittlerweile stehen 36 Braunvieh-Kühe wieder in einem Laufstall auf einem provisorisch errichteten Vorplatz, fressen frisch gehäckselten Mais mit Gras von der Weide und geben Milch ab für die Molkerei.

Sobald die Ermittlungen der Brand- und Versicherungsexperten abgeschlossen sind, beginnt der Rückbau der Brandruine. Danach wollen die Ellikers den Stall nach heutigem Standard wieder aufbauen. In Gummistiefeln und mit Wollmütze auf dem Kopf steht Elliker daneben und sagt optimistisch: «Beim Arbeiten kann ich gut abschalten, beim Laufsport oder wenn meine Neffen und Nichten zu Besuch sind.»