Nach Unfällen auf Wasserrutsche in Steckborn: Bundesstrafgericht übergibt finale Strafuntersuchung der Thurgauer Staatsanwaltschaft Das Bundesstrafgericht hat entschieden, dass die Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau nach den Unfällen auf der «Summerslide»-Wasserrutsche in Steckborn im Sommer 2018 die Untersuchungen zu einem Ende bringen muss. Die Thurgauer Staatsanwaltschaft wollte die Untersuchungen wegen ähnlicher Vorfälle in Pully am Genfersee den Kollegen im Kanton Waadt übergeben.

Ein Forensiker untersucht die Summerslide-Wasserrutsche nach den Unfällen. (Bild: Reto Martin, Steckborn, August 2018)

(sda/sko) Die Strafuntersuchung wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit der Benützung einer grossen Wasserrutschbahn in Steckborn im Sommer 2018 ist in der Schlussphase. Dies geht aus einem Beschluss des Bundesstrafgerichts hervor. Im am Donnerstag veröffentlichten Entscheid des Bundesstrafgerichts (BG.2019.38 vom 16.10.2019) musste die Beschwerdekammer darüber befinden, ob die Strafverfolgungsbehörden im Kanton Thurgau oder Waadt für den Fall zuständig sind.

Untersuchung im Kanton Waadt eingestellt

Nach den Unfällen auf der Rutsche «Summerslide» des Veranstalters Promotion Tools im Sommer 2018 in Steckborn war bei der Staatsanwaltschaft Thurgau eine Strafuntersuchung gegen unbekannt eröffnet worden. Der zur Debatte stehende Straftatbestand: fahrlässige Körperverletzung. Weil sich im Sommer zuvor bei einem ähnlichen Anlass in Pully am Genfersee rund 80 Personen verletzten und die Untersuchungsbehörden in der Waadt ebenfalls ein Verfahren eröffneten.

Die Thurgauer Staatsanwaltschaft wollte den Fall aus diesem Grund den Waadtländern abgeben. Diese lehnten jedoch ab. Unterdessen wurde die Untersuchung im Kanton Waadt eingestellt, wie das Bundesstrafgericht ausführt.

Befragungen von Summerslide-Projektleiter

Im Kanton Thurgau ist die Strafuntersuchung hingegen weit fortgeschritten und muss nun dort abgeschlossen werden. Der Projektleiter der Veranstaltung wurde vergangenes Jahr zwei Mal als Auskunftsperson befragt und im Juni als Beschuldigter.

Bei der Veranstaltung in Steckborn erlitten fünf Personen diverse Körperverletzungen, darunter Schädelhirntraumata, Rippenbrüche und Frakturen der Wirbelsäule, hält das Bundesstrafgericht fest. Eine Person hustete Blut nach der Benützung der Rutsche und ertrank beinahe.