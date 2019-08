Nach Rüge durch den Kanton: Bettwiesen legt Tempo-30-Zonen auf

Bettwiesens Gemeindepräsident Patrick Marcolin stellt das Traktandum «Kugelfangsanierung» vor. (Bild: Christof Lampart)

Bettwieser Stimmbürger legalisieren bestehende Tempo-30-Zonen

An der Bettwieser Gemeindeversammlung vom Dienstagabend gaben die Tempo-30-Zonen am meisten zu reden. Am Ende überwog das Sicherheitsinteresse vieler den Sparwillen einiger.