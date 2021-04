Nach Knall in Steckborn «Er ist gescheitert in der Art und Weise, wie er die Aufgaben angepackt hat»: Wie die Ortsparteien auf den Rücktritt des umstrittenen Stadtpräsidenten reagieren Nach dem Rücktritt die Reaktionen: Die Meinungen bei den Ortsparteien auf den angekündigten Rücktritt von Steckborns Stadtpräsident Roman Pulfer sind unterschiedlich. Es gibt auch Dank. Samuel Koch 29.04.2021, 11.30 Uhr

Die Beschriftung des historischen Unterseestädtchens am Landesteg. Bild: Donato Caspari

Der Knall vom Montagvormittag hallt nach. Nach dem angekündigten Rücktritt von Roman Pulfer (FDP) als Stadtpräsident per Ende Mai werden die Karten in politisch Steckborn definitiv neu gemischt. Umso mehr, weil Stadtrat Micha Ruh (SVP) an seinem Entscheid festhält und das siebenköpfige Gremium Ende Juli ebenfalls verlässt. Im Stadtrat ist in den vergangenen Monaten kein Stein auf dem anderen geblieben, insgesamt musste er seit Mai 2020 bereits vier Rücktritte verkraften.

Zudem könnte in den nächsten Tagen ein weiterer Rücktritt folgen, wie Pulfer und Vizestadtpräsidentin Kathrin Mancuso (parteilos) an der Medienkonferenz am Montag im See- und Parkhotel Feldbach bestätigten. Mancuso, selbst erst seit Ende Oktober im Amt, übernimmt die Geschäfte des scheidenden Stadtpräsidenten ab Juni interimistisch, bis dann im Herbst Ersatzwahlen den Stadtrat wieder komplettieren sollen. Namen von offiziellen Kandidierenden sind bis dato bei keiner der fünf Ortsparteien SVP, FDP, CVP, SP und GLP zu hören. Die fünf Parteipräsidenten äussern sich ganz unterschiedlich zum vorzeitigen Rücktritt von Stadtpräsident Roman Pulfer.

Stadtpräsident Roman Pulfer und Vizestadtpräsidentin Kathrin Mancuso während der spontan einberufenen Medienkonferenz am Montagmorgen im Rosengartensaal im See- und Parkhotel Feldbach. Bild: Andrea Stalder

Für die SVP sind nach dem Ende der Amtszeit von alt Stadtpräsident Roger Forrer (2011 bis 2019) noch die Stadträte Micha Ruh und Markus Michel im Stadtrat verblieben. Letzterer ist für die SVP im Stadtrat ab Ende Juli alleine auf weiter Flur. Grund zur Sorge hat sie deshalb nicht, wie Andreas Schäfli, Präsident der SVP Stadt Steckborn sagt. Der Rücktritt von Roman Pulfer sei schon überraschend gewesen. Doch er sagt auch:

Andreas Schäfli, Präsident SVP Stadt Steckborn. Bild: PD

«Es ist schwierig, von aussen zu sagen, was genau schief gelaufen ist.»

Es sei Roman Pulfers gutes Recht, zurückzutreten, «vor allem für ihn, seine Familie und seine Gesundheit». Für eine mögliche Nachfolgerin oder einen möglichen Nachfolger sind für die SVP zwei Voraussetzungen zwingend: politische Erfahrung und Erfahrung im Führungswesen.

Deshalb werde die SVP jetzt Gespräche führen und zuerst in den eigenen Reihen nach fähigen Kandidierenden suchen. Sollte das schliesslich über eine Findungskommission passieren, würde die SVP das begrüssen, wie Schäfli sagt. «Damit wir das Beste für Steckborn herausholen», ergänzt er.

Für die FDP, die mit der Wahl von Roman Pulfer seit Koni Füllemann 2003 wieder einmal einen Stadtpräsidenten stellte, haben sich die Schwierigkeiten in den vergangenen Wochen und Monaten so entwickelt, dass ein Rücktritt unausweichlich geworden ist. «Der Rücktritt hat sich leider abgezeichnet», sagt Ueli Oswald. Die FDP Steckborn und Umgebung hat den Weg von Pulfer unterstützt, interne Strukturen bei der Organisation oder bei der Personalführung verändern zu wollen, die ein externer Berater vor einem Jahr gar als mittelalterlich bezeichnete. Oswald sagt:

«Das sind gefestigte Strukturen, die nur sehr schwierig zu knacken sind, und es eigentlich nur Widerstand geben kann.»

Ueli Oswald, Präsident FDP Steckborn und Umgebung. Bild: Donato Caspari

Die Gemeindeordnung muss zwingend überarbeitet werden, meint Oswald. Dass sich die Betroffenen dagegen wehren, sei in Ordnung. Dass es dann aber zur Eskalation kommt, findet Oswald hingegen schade. Als Niederlage für die FDP will Oswald den jetzigen Rücktritt nicht sehen. «Pulfer ist als Person an den Widerständen gescheitert, die Parteizugehörigkeit ist da nicht entscheidend», sagt Oswald. Pulfer sei gescheitert in der Art und Weise, wie er die Aufgaben angepackt habe. Und mit unzureichender Kommunikation sei es schwierig in einem Stadtpräsidium.

Zur bevorstehenden Kandidatensuche weiss Ueli Oswald noch nicht viel. Die Nachfolgelösung werde jetzt aufgegleist. Dabei werde die FDP gerne mithelfen.

Am meisten bedauert die CVP-Ortspartei Steckborn, dass zuletzt wichtige sachpolitische Geschäfte liegen geblieben sind. Parteipräsident Leo Stäheli spricht etwa von der Revision der Ortsplanung oder dem Sportplatz, wofür es nebst einer funktionierenden Bauverwaltung auch politische Führung brauche. Deshalb sagt Stäheli:

«So konnte es nicht weitergehen, deshalb haben einige den Rücktritt von Roman Pulfer erwartet.»

Leo Stähelin, Präsident CVP Ortspartei Steckborn. Bild: PD

Die Würfel seien jetzt gefallen. Es sei Zeit, nach vorne zu schauen und auf die neue Situation zu reagieren. Von einer Befreiung oder Erlösung will Stäheli nicht sprechen, vielmehr von einer Deeskalation. Die CVP will Pulfer für seine geleistete Arbeit und seinen Einsatz danken.

Jetzt gehe es darum, wieder Ruhe ins Städtchen zu bringen und die Zeit zu nutzen, um für die Ersatzwahlen im Herbst fähige Kandidierende aufstellen zu können. Letztmals das Präsidium besetzt hat die CVP mit Thomas Baumgartner, der die Geschicke in Steckborn zwischen 2003 und 2011 leitete. Einen Namen portieren kann die CVP noch nicht. «Wir wollen keine Feuerwehrübung, sondern zuerst mit den anderen Parteien zusammensitzen und die Situation beurteilen», sagt Stäheli. In die Pflicht nimmt er zudem den Stadtrat unter der Leitung von Kathrin Mancuso, von welchem die CVP «umfassende und zeitnahe Informationen hinsichtlich seiner nächsten Schritte zur Lösung der aktuellen personellen Probleme und der Besetzung der bestehenden Vakanzen» erwartet. Stäheli sagt: «Das Ziel des Stadtrates muss sein, nicht nur das Tagesgeschäft bürgernah und reibungslos zu erledigen.»

Die SP Region Steckborn zeigt sich erleichtert über den Rücktritt von Roman Pulfer und freut sich über den bevorstehenden Neuanfang, wie SP-Vizepräsidentin Andrea Hess sagt. Obwohl die Sozialdemokraten bei den Wahlen 2019 gerne ihren eigenen Kandidaten Andreas Gäumann im Stadtpräsidium gesehen hätten, sahen sie der Zusammenarbeit mit dem auswärtigen Juristen mit Zuversicht entgegen. «Allerdings hat die SP ziemlich schnell erkannt, dass eine lösungsorientierte Zusammenarbeit schwierig ist», meint Hess. Dies zeigte sich vor allem auch bei der Debatte ums Budget 2021, die mit der Nein-Parole der SP im ersten Anlauf im Januar zur Ablehnung führte.

Die SP ist im Stadtrat von Steckborn mit Franz Reithofer vertreten, der seit 2007 im Amt ist und sich ums Ressort Soziales kümmert. Hess meint:

«Der Stadtrat hat nicht mehr funktioniert und nicht mehr harmoniert.»

Andrea Hess, Vizepräsidentin SP Region Steckborn. Bild: PD

Das war einer der Gründe, weshalb die SP Pulfer nicht mehr unterstützen wollte. Ein anderer sei, dass er zu viel gewollt habe und sich mit seiner Art und Vorgehensweise bei seinen Stadtratskollegen und beim Personal unbeliebt gemacht habe. Er sei zu kompliziert gewesen, die Juristerei stand ihm im Weg mit Übungen, die es zum Teil gar nicht gebraucht hätte, sagt Hess. Auch deshalb seien wichtige sachpolitische Projekte stehen geblieben.

Die SP Region Steckborn spricht Pulfer ihren Dank aus, dass er nun den Weg freigemacht hat, damit wieder eine gewisse Normalität einkehrt. Bei den ebenfalls durchgeschüttelten Sozialen Diensten mit mehreren Kündigungen, unter anderem von Leiter Christian Hild, hofft die SP, dass Abgänge überdacht werden und das Erfolgsmodell in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Eschenz, Wagenhausen und Ermatingen weitergeführt wird. Zu einer möglichen Nachfolgeregelung sagt Hess: «Wir werden jetzt mit den anderen Parteien Kontakt aufnehmen.» Möglich sei auch die Bildung einer Findungskommission.

Noch nicht lange auf der Steckborner Landkarte befinden sich die Grünliberalen, die zuletzt mit ihrem Kandidaten Moritz Eggenberger bei den Ersatzwahlen in den Stadtrat im Herbst gegen Kathrin Mancuso den Kürzeren gezogen haben. Die neue GLP-Ortspartei sei klein, aber aktiv, wie GLP-Bezirksparteipräsident Andreas Schelling sagt. Den jetzigen Rücktritt von Roman Pulfer bezeichnet er als Befreiung, um das noch vorhandene, gute Personal halten zu können. Denn zuletzt habe Steckborn einen grossen Aderlass erlitten. «Es ist leider viel kaputtgegangen», sagt Schelling zur Amtszeit von Pulfer und ergänzt:

«Er ist die falsche Person, die jetzt aber die richtigen Konsequenzen gezogen hat.»

Andreas Schelling, Parteipräsident GLP Bezirk Frauenfeld. Bild: PD

Mit seiner Persönlichkeit als Perfektionist habe Pulfer auf jedes Detail geachtet, habe es aber nicht geschafft, die Mitarbeitenden zu integrieren. «Die Führungserfahrung fehlt ihm weitgehend, das spürt man», sagt Schelling. Zudem spricht er von einer mangelhaften Kommunikation gegenüber dem Personal, das er nicht in seine Entscheide involviert habe.

Jetzt hofft die GLP, dass es in Steckborn mit einem neuen Stadtpräsidium wieder aufwärts geht. Dazu hat sie zu einem interparteilichen Treffen der Ortsparteien für Anfang Mai eingeladen. Schelling sagt: «Es geht aktuell nicht um Parteipolitik, sondern um die gemeinsame Absicht, dass eine gute, nachhaltige und tragfähige Lösung für Steckborns Stadtrat und Präsidium gefunden wird.»