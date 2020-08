Nach jahrelanger Blockade: Dank Vermittlung des Kantons kann das Raduner-Areal endlich fertig saniert werden Das ehemalige Firmengelände der Textilfabrik Raduner in Horn ist mit Schadstoffen belastet. Ein Grundeigentümer hat seinen Teil bereits saniert, der zweite noch nicht. Über Jahre hinweg haben Rechtsstreitigkeiten Fortschritte erschwert oder gar blockiert. Jetzt konnten die beteiligten Parteien eine umfassende Einigung erzielen. Larissa Flammer 14.08.2020, 05.00 Uhr

Das Raduner-Areal: Oben in der Mitte des Bildes ist die Brandruine zu sehen, die demnächst abgerissen wird. Bild: PD

Eine Win-win-win-Situation habe man erreichen können, sagt Marco Sacchetti. Der Generalsekretär des Departements für Bau und Umwelt hat selbst die Vermittlerrolle eingenommen, damit sich die beim Raduner-Areal in Horn involvierten Parteien einigen konnten.

Zur Ausgangslage: Das ehemalige Firmengelände der schon lange stillgelegten und 2014 Konkurs gegangenen Textilfabrik Raduner & Co. AG liegt an bester Lage direkt am Bodensee. Doch das Areal ist mit Altlasten kontaminiert. Heute besitzen zwei Firmen je einen Teil davon. Nachdem 2015 ein Grossbrand auf ihrer Parzelle wütete, sanierte die Eberhard Bau AG ihren Teil, indem mehrere Meter Erde abgetragen wurden. Das Grundstück der Reto Peterhans AG ist noch nicht saniert, es liegt ein Konzept vor.

Die abgebrannten Gebäude auf dem Raduner-Grundstück der Eberhard Bau AG wurden mittlerweile abgerissen und der Boden saniert. Bild: Urs Bucher (3.August 2015)

Über Jahre hinweg erschwerten oder blockierten Rechtsstreitigkeiten eine Weiterentwicklung. Sacchetti sagt:

«Es geht ja auch um viel Geld.»

Marco Sacchetti. Bild: Donato Caspari (18.Februar 2016)

Die beiden Grundbesitzer hätten deshalb jeweils mit Sorge beobachtet, was der andere macht und ob es Auswirkungen auf die eigene Parzelle hat. Es wurden Gutachten verlangt und Rekurse gegen Bewilligungen eingereicht. «Wir haben dann gesagt, wir einigen uns nur mit euch, wenn ihr die Streitigkeiten unter euch beilegt», sagt Sacchetti im Namen des Kantons.

Kanton zahlt 780'000 Franken

Zwei Vereinbarungen wurden nun getroffen, wie der Kanton am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Einerseits haben die Grundeigentümer ihre gegenseitigen Ansprüche geregelt. Damit ist auch die Schadensregulierung aus dem Brandfall erledigt, wie Walter Peterhans sagt.

Seine Firma habe der Eberhard Bau AG zudem etwas Land abgekauft, damit beide Parteien ihr Grundstück optimal nutzen können. Sowohl Walter Peterhans als auch Heinrich Eberhard bestätigen die Win-win-win-Situation. Die Eberhard Bau AG kann den Verkauf des Grundstücks vorantreiben, die Reto Peterhans AG mit der Sanierung beginnen, sobald das Konzept bewilligt wurde. Alle sind zufrieden.

Die zweite Vereinbarung ist finanzieller Natur. Die Eberhard Bau AG hat bei der Sanierung ihres Landes freiwillig auf öffentliche Gelder in Millionenhöhe verzichtet und ging zudem über das verlangte gesetzliche Mass hinaus. Deshalb zahlt der Kanton ihr nun einen symbolischen Beitrag von 600'000 Franken aus der Spezialfinanzierung gemäss Planungs- und Baugesetz.

Zudem bezahlen der Kanton (180'000 Franken) und die Gemeinde Horn (120'000 Franken) der Reto Peterhans AG Geld für die Verpflichtung zum Rückbau eines Gebäudes. Dabei geht es gemäss Walter Peterhans um eine Brandruine. Bliebe sie stehen, würde dies die noch ausstehenden Sanierungsarbeiten erschweren und die Kosten deutlich verteuern. Durch den Rückbau wird auch die Bachkorrektion «Schwärzibach» deutlich vereinfacht, teilt der Kanton mit.

Teilerfolg für Kanton vor Gericht wegen Finanzierung

Die Sanierung des Grundstückes der Reto Peterhans AG wird grösstenteils von der öffentlichen Hand bezahlt werden müssen, weil die Raduner AG nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden kann. Der Kanton kämpft deshalb vor Gericht noch um Geld aus der Konkursmasse. 15 Millionen Franken fordert er für die Sanierung der Altlasten. Dagegen ist der Ex-Verwaltungsratspräsident der Raduner AG bis vor Bundesgericht gezogen, wo er Anfang 2020 teilweise recht erhielt. Das Obergericht musste sich noch einmal mit seiner Berufung auseinandersetzen.

Das ist bereits geschehen, wie Matthias Hotz, Anwalt des Kantons, auf Anfrage mitteilt: «Das Obergericht ist dabei erneut zum Schluss gelangt, dass die Berufung des Kantons Thurgau begründet und die Anschlussberufung des früheren Verwaltungsratspräsidenten unbegründet ist.» Und weiter:

«Für den Kanton ist dies ein weiterer wichtiger Teilerfolg.»

Das Obergericht hat die Sache zudem erneut dem Bezirksgericht Arbon zugewiesen, das die Höhe der Forderung des Kantons überprüfen muss. Als erste Instanz hatte das Bezirksgericht diese auf 8,3 Millionen Franken reduziert. Der Entscheid des Obergerichts ist noch nicht rechtskräftig.