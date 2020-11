Nach Ja zur Olma-Finanzhilfe: Die Thurgauer Messen nicht vergessen Der Grosse Rat sagt Ja zur Thurgauer Liquiditätsspritze für die St.Galler Olma Messen. Gefordert wird aber auch, dass die heimische Messelandschaft Unterstützung erfährt. Sebastian Keller 18.11.2020, 18.17 Uhr

Das Gelände der Olma Messen in St.Gallen. Ralph Ribi

Es erhoben sich so viele Kantonsrätinnen und Kantonsräte, dass Grossratspräsident Norbert Senn gar nicht auszählen liess. Damit ist klar: Das Kantonsparlament sagt Ja zu einer Erhöhung des Anteilscheinkapitals bei der Olma Messen St.Gallen um 180'000 Franken. In der Debatte betonten die Redner die Bedeutung der Olma für die Ostschweiz, bemüht wurde auch die ostschweizerische Solidarität. Die Messegesellschaft stürzte wegen der Coronakrise in eine Liquiditätskrise. Kurz vor Ausbruch der Pandemie lancierten sie das Projekt Neuland mit Investitionen von 164 Millionen Franken.