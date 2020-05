Nach einem Jahr in Kreuzlingen sind die Bewohner des Ekkarthofs wieder im alten Daheim Während den Umbauarbeiten am Hauptstandort Lengwil wurde das Hotel «Bahnhof Post» in Kreuzlingen zum neue Lebensmittelpunkt für mehrere betreute Menschen des Ekkharthofs. Ein Jahr später, nach Abschluss der Bauarbeiten, sind sie wieder in ihr Zuhause an den Ekkharthof zurückgekehrt. Sabrina Bächi 12.05.2020, 16.50 Uhr

Bewohner und Mitarbeiter der Wohngruppe «Odelia» am ersten Abend nach ihrer Rückkehr in das frisch renovierte Zuhause. Bild: PD/Ekkarthof

(red) Wegen der zu erwartenden Lärmemissionen während des Umbaus des Haupthauses in Lengwil, wurden zwei Wohngruppen in ein Wohnprovisorium ausgelagert. Im Januar 2019 ging es für die beiden Wohngruppen «Georg» und «Odelia» dann mit Sack und Pack in das ehemalige Hotel «Bahnhof Post» in Kreuzlingen. Somit war im Haupthaus des Ekkharthofs etwas mehr Raum und Flexibilität für die anderen Gruppen gegeben, um dem Baulärm auszuweichen.

Kreuzlingen brachte viele Vorteile

Auch wenn der Umzug und die Neueingewöhnung für alle eine grosse Herausforderung darstellte, zeigten sich schnell viele kleine Vorteile und Freuden im Alltag, schreibt der Ekkarthof in einer Medienmitteilung. Eine neue, äusserst freundliche Nachbarschaft, Spaziergänge in der Kreuzlinger Innenstadt oder im Seepark, Einkaufstouren und die allseits beliebten Café-Besuche.

Neben vielen neuen Komponenten im Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner, wie zum Beispiel einem eigens für sie neu ins Leben gerufenen Tagesstrukturangebot, hielten sich auch einige Traditionen wacker: So wurde jeden Donnerstagabend unter gleichnamigem Schild, der Stammtisch im ehemaligen Restaurant abgehalten.

Das «Bahnhof-Stübli» wurde im vergangenen Jahr zum Papier- und Tonatelier umfunktioniert, ein Teil des Restaurants als Speisesaal und Begegnungszone genutzt und ein Stübli diente, ausgestattet mit einer Sofalandschaft, als Ruheraum.

Bleibende Erinnerungen an Kreuzlingen

Die Zeit in Kreuzlingen verging wie im Flug und schon mussten die Umzugskisten wieder her-ausgeholt werden, so dass es Ende März dieses Jahres wieder an den Ekkharthof zurückgehen konnte. Einige wehmütige Abschiede und fünf Lastwagen voller Umzugskisten später, kamen die Bewohner wieder in ihrem alten Zuhause an, welches für Gruppe «Odelia» komplett umgebaut und für Gruppe «Georg» renoviert wurde.

Die Freude über das neue, alte Daheim ist bei allen gross. Nicht nur der Wohnraum hat eine Neugestaltung erfahren, auch der Zugang zu diesem durch das renovierte Treppenhaus und den neu gestalteten Haupteingang mit Empfangsbereich, Bistro und Bio-Laden.

Trotz aller Euphorie im neuen Zuhause, man erinnert sich gerne an die schöne Zeit im Hotel «Bahnhof Post» in Kreuzlingen zurück. Besonders in Erinnerung bleiben die vielen netten Begegnungen mit der Bevölkerung in Kreuzlingen, heisst es in der Mitteilung.