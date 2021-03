NACH DER WIEDERERÖFFNUNG Coole Ritter und spannende Wölfe: Auf Streifzug durch die kantonalen Museen in der Frauenfelder Innenstadt Seit Anfang März ist der Museums-Lockdown wieder zu Ende. Und wenn das Wetter unfreundlich ist, füllen sich die Ausstellungsorte schnell wieder mit Besucherinnen und Besuchern. So auch am Samstagnachmittag im Historischen Museum Thurgau, im Naturmuseum Thurgau und im kantonalen Archäologiemuseum. Andreas Taverner 15.03.2021, 04.10 Uhr

Eingangsbereich des Historischen Museums in Frauenfeld. Bild: Kevin Roth

Museumswetter herrschte am Samstag in Frauenfeld. Das nahm zum Beispiel Susanne Borer Frei aus Zürich zum Anlass. Sie war mit Christine Borer und deren zwei Enkelkindern aus Zürich ins Naturmuseum Thurgau nach Frauenfeld gereist. Die Kinder hatten sich gegen das Sauriermuseum Aathal und für die Wolfausstellung entschieden haben. «Jetzt, da die Museen wieder offen sind, wollten wir wieder einmal eines besuchen», erklärt Susanne Borer Frei.

«Ausserdem ist der Wolf ein spannendes und einheimisches Tier.»

Christine Borer und Susanne Borer Frei. Bild: Andreas Taverner.

Und Christine Borer stellt fest: «Der Wolf ist aktuell wieder in der Diskussion.» Das Tier sei mit viel zu vielen Vorurteilen behaftet. Dies fange bereits beim Märchen «Rotkäppchen und der böse Wolf» an und setzte sich bis in die Gegenwart fort. Umso mehr freut sie sich, wie gut die Ausstellung über den Wolf im dritten Stock des Naturmuseums ist. Besonders die Filme, bei denen der Wolf bei Tag und Nacht gezeigt wird, findet sie hilfreich. «Dürfen wir das Fell anfassen?», fragt das ältere Enkelkind. «Ich bin dafür, dass es noch mehr Wölfe in der Schweiz gibt», sagt Borer und widmet sich wieder den Enkeln.

Fräuli und Leuli in der Waffenkammer

Den Plättli-Zoo, das Schloss und das Naturmuseum haben Roland und Tobias Kehl aus Gachnang während des Lockdown vermisst.

«Für Tobias war es schlimm, konnte er doch nicht mehr spannende Dinge betrachten und etwas im Museum erleben.»

Der kleine Tobias mit seinem Papa Roland Kehl. Bild: Andreas Taverner

Das sagt Vater Roland Kehl. Speziell die Schwerter in der Waffenkammer des Historischen Museums haben es dem dreijährigen Tobias angetan. Nebst Rittern findet er auch Piraten und Dinos interessant. Faszinierend finde er die Vorstellung, wie die Ritter auf hohem Ross mit ihrer silberglänzenden Rüstung ausgesehen haben müssen, wenn sie ins Turnier oder die Schlacht gezogen sind. Sein grösster Wunsch ist es, dass er einmal eine richtige Rüstung anlegen könnte.

Jorge Guerra Martin und Christine Waldvogel. Bild: Andreas Taverner

Mit fragendem Blick schaut Jorge Guerra Martin aus Frauenfeld das Fräuli-und-Leuli-Wappen in der Waffenkammer an. «Es interessiert mich», erklärt er. Mindestens so interessant sind für den nach eigenen Angaben aus Kuba stammenden Eisenbahningenieur die dicken Mauern des Schlosses. Christine Waldvogel aus Zürich sagt derweil:

«Alte Gebäude ziehen mich an, aber auch wie die Schwerter und Rüstungen gemacht wurden, finde ich informativ und aufschlussreich.»

Nach 14 Uhr kommen immer mehr Besucher ins Historische Museum. Viele von ihnen beginnen die Tour, indem sie das Untergeschoss besichtigen und sich dann bis auf den Turm hinauf getrauen.

Einer der Museumsbesucher Mats, fünf Jahre jung und in Begleitung seines Vaters Urs Schrepfer aus Busswil. Eigentlich wollte Urs Schrepfer Archäologe werden.

«Das war mal mein Traumberuf, nun bin ich Schulleiter geworden.»

Der kleine Mats mit seinem Papa Urs Schrepfer. Bild: Andreas Taverner

Den Museumsvirus habe er von seinen Eltern. Für Mats stehen heute unter anderem die Rüstungen, Schwerter und der Turm auf dem Programm. «Er ist auch derjenige, der heute unbedingt einen Museumsbesuch machen wollte», sagt sein Vater. Wobei ihm der Besuch leichtgefallen ist. «Wie Mats finde auch ich Ritter lässig», gesteht Urs Schrepfer. Anerkennend bemerkt er, dass die Museen viel spannender und lehrreicher geworden seien.

«Zu meiner Zeit hiess es noch: ‹Nichts anfassen›.»

Daran erinnert er sich. «Cool, wie es auf dem Turm windet», freut sich Mats. «Was die Museen in Frauenfeld bei freiem Eintritt bieten, ist ein Angebot, das vielen Eltern nicht bewusst ist», meint Vater Schrepfer, bevor er mit seinem Sohn nach Hause aufbricht.