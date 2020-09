Nach der Schliessung Ende August gibt es wieder Hoffnung für die Aadorfer Buchhandlung Büecher-Chorb Ein guter Businessplan und viel Sachverstand: Eine Gruppe von Aadorfern und Bücherfreunden präsentierte am Samstagvormittag einem interessierten die Wiederbelebungspläne für den Buchladen, der erst kürzlich schliessen musste. Kurt Lichtensteiger 20.09.2020, 16.50 Uhr

Die Projektgruppe: Paul Lüthi, Cornelia Hasler-Roost, Michael Haldemann, Peter Bühler, Patrick Neuenschwander, Anschi Inauen sowie Sabina Peter Köstli. (Bild: Kurt Lichtensteiger)

Die Schliessung der Buchhandlung Büecher-Chorb per Ende August war für die Aadorfer Bevölkerung eine Hiobsbotschaft (unsere Zeitung berichtete). Doch nun gibt es wieder Hoffnung. Mag das definitive Aus noch nicht gekommen sein. Was nährt den Glauben daran? Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen weckt eine klug zusammengesetzte siebenköpfige Initiantengruppe, ausgestattet mit fundiertem Sachverstand, ein grosses Mass an Vertrauen. Zum andern geniesst die bisherige Geschäftsführerin Anschi Inauen viel Goodwill bei der treuen Kundschaft.