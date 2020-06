Nach dem Wahldebakel: GLP fordert Reformen im Thurgauer Wahlgesetz – SVP-Vertreter sehen keinen Handlungsbedarf Die GLP fordert nach dem Frauenfelder Wahldebakel Gesetzesanpassungen. Ihr Fraktionspräsident Ueli Fisch hat bereits einen Vorstoss im Köcher. SVP-Politiker wollen abwarten: Bevor man die exakten Hintergründe der mutmasslichen Frauenfelder Wahlfälschung nicht kenne, seien Reformdiskussionen verfrüht. Sebastian Keller 11.06.2020, 18.37 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Thurgau hat sieben Kisten voller Wahlzettel aus dem Wahlbüro Frauenfeld nachgezählt. Bild: Reto Martin

Schwachstellen da und dort: Der Politologe und Wahlbeobachter Silvano Moeckli kritisiert im Nachgang zur Frauenfelder Wahlfälschung das entsprechende Thurgauer Gesetz. Generell seien die Regeln in der Schweiz im internationalen Vergleich «viel lascher». Er empfiehlt eine Reihe von Reformen.

So ist Moeckli der Meinung, ein Wahlbüro müsse nach dem Parteiproporz zusammengesetzt sein. Weiter schlägt er vor, bei Gemeinden Stichproben durchzuführen. Intensiviert werden müsste auch die Plausibilisierung der Resultate.

Ueli Fisch, GLP-Fraktionschef. Bild: Urs Bucher

Bei Ueli Fisch, Fraktionspräsident der um einen Sitz geprellten GLP, rennt der Politologe mit den Vorschlägen offene Türen ein. In der Schublade des Ottobergers liegt bereits der Entwurf einer Motion zwecks Änderung des Gesetzes über das Stimm- und Wahlrecht. Fisch sagt:

«Der Vorstoss zielt auf die Plausibilisierung ab.»

Er zeigt sich überzeugt, dass nach einer seriösen Plausibilitätsprüfung der Wahlbetrug bereits am 15. März aufgeflogen wäre. Mit dem Einreichen wartet der GLP-Fraktionschef ab, bis die Causa Frauenfeld geklärt ist. «Vielleicht braucht es dann auch andere Ansätze», sagt er. Zudem will er der Regierung die Zeit einräumen, von sich aus den Reformball aufzunehmen.

SVP-Präsident sieht keinen Reformdruck

Ruedi Zbinden, Präsident der SVP Thurgau und Gemeindepräsident von Bussnang. Bild: Reto Martin

Von einem Reformprojekt hält Ruedi Zbinden nichts. Der Präsident der SVP Thurgau spricht von einem Einzelfall, der am 15. März passiert sei. «In 79 anderen Gemeinden ist es x-mal gut gegangen.» Eine Gesetzesanpassung oder gar Wahlbeobachter in den kommunalen Wahlbüros seien nicht nötig. Die parteipolitische Zusammensetzung des Wahlbüros sei in einer Landgemeinde wie Bussnang, die er präsidiert, gar nicht möglich.

«Bei uns hat gar nicht jede politische Partei eine Ortsvertretung.»

Gewählt werden die Mitglieder des Wahlbüros an der Gemeindeversammlung. «Dabei handelt es sich um Vertrauenspersonen», sagt Zbinden. Die Kontrollmechanismen seien ausreichend. Am Telefon erklärt der Bussnanger Gemeindepräsident die verschiedenen Schritte am Wahlsonntag, die auch einen Missbrauch verhindern sollen. «Auf den Gemeinden sind wir es gewohnt, mit Daten und Dokumenten vertraulich umzugehen», sagt er.

Bewusstsein für Korrektheit sei vorhanden

Kurt Baumann, Gemeindepräsident von Sirnach und Präsident des Verbandes Thurgauer Gemeinden. Bild: Olaf Kühne

Kurt Baumann präsidiert die Gemeinde Sirnach, der SVP-Politiker steht auch dem Verband Thurgauer Gemeinden vor. «Ob das Gesetz über das Stimm- und Wahlrecht punktuell verbessert werden muss, darüber mag ich mir kein Urteil bilden», sagt er. Bevor man die exakten Hintergründe der mutmasslichen Frauenfelder Wahlfälschung nicht kenne, seien Reformdiskussionen verfrüht.

Aus seiner Erfahrung dürfe er aber feststellen, dass in den Wahlbüros gewissenhaft gearbeitet werde. Baumann sagt:

«Das Bewusstsein, wie wichtig korrektes Auszählen ist, ist vorhanden.»

Er wie Ruedi Zbinden halten fest, dass ihnen an einer lückenlosen Aufklärung der Vorgänge vom 15. März gelegen sei.

Fragen im Frauenfelder Stadtparlament (seb.) Frauenfelder Politiker fordern vom Stadtrat Antworten im Nachzug zum Wahldebakel: Stefan Leuthold (GLP) und Michael Pöll (GP) haben eine Anfrage mit dem Titel «Wahlbetrug in Frauenfeld: Wie gehen die Verantwortlichen damit um?» eingereicht. Sie wollen wissen, wie es zum Betrug im Wahlbüro gekommen ist. «Welche Schlüsse und Lehren ziehen die Verantwortlichen daraus?», fragen sie weiter. Ferner erkundigen sich die Gemeinderäte, ob es denkbar sei, dass sich «solche Manipulationen bereits bei anderen Urnengängen in der Vergangenheit zugetragen haben». Zuletzt wollen sie wissen, welche Massnahmen der Stadtrat ziehe, «um solche Betrügereien bei künftigen Wahlen und Abstimmungen zu verunmöglichen».



Aufgrund des Zwischenberichts der Staatsanwaltschaft hatte der Grosse Rat am 20. Mai entschieden, dass er vorläufig nur aus 129 Mitgliedern bestehen soll. Die Wahlgenehmigung des 130. Kantonsrats wurde aufgeschoben, bis das Ergebnis der Strafuntersuchung zur Wahlmanipulation vorliegt.

Ein Antrag, Abklärungen bis zur Sitzung am 17. Juni vorzunehmen und die Wahl dann genehmigen zu lassen, wurde abgelehnt. Für diese Sitzung ist nun auch nichts dergleichen traktandiert. Derzeit sieht es danach aus, dass die GLP von der SVP den Sitz erhalten dürfte. Fisch (GLP) rechnet damit, dass die Resultate der Untersuchung nicht mehr lange auf sich warten lassen.