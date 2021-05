Nach dem Lockdown Befreiungsschlag im Duett: Das Frauenfelder Rock-Urgestein Alex Good und die amerikanische Sängerin Beth Wimmer bringen «Peace of Mind» heraus Mit der musikalischen Zusammenarbeit für einen neuen Song gehen Alex Good und Beth Wimmer, die seit vier Jahren im Thurgau lebt, mit Singer-/Songwriter-Sound in die Offensive. Eine Plattentaufe ist aber nicht geplant. Mathias Frei 10.05.2021, 18.18 Uhr

Alex Good & Band featuring Beth Wimmer: Beth Wimmer und Alex Good (vorne), Nicolas Winter, Raffael Meyer und Markus Eberle (hinten). Bild: PD/Michael Siegenthaler

Die Musse für das Kreative: Dieses Gute hat die Coronapandemie. Alex Good sagt denn auch: «Ich hatte viel Zeit, um Songs zu schreiben.» Der Frauenfelder Singer-/Songwriter hat vergangenen Oktober seinen letzten Gig gespielt. Noch kurz vor dem ersten Lockdown, nämlich im Februar 2020, konnte er seine EP «Call of the Void» in der Eisenbeiz taufen. Im ersten Coronasommer konnte er sodann als Alex Good & Band wieder einige Konzerte spielen.