nach dem Konkurs «Sechs Mitarbeitende konnten bereits vermittelt werden»: Lichtblick für Angestellte des konkursiten Frauenfelder Traditionscafés Hirt Knall auf Fall haben 24 Angestellte von Café-Confiserie Hirt vergangene Woche ihren Arbeitsplatz verloren. Einige haben auch dank einer grossen Solidaritätswelle gute Chancen, bald wieder einer geregelten Arbeit nachzugehen. Samuel Koch 29.01.2021, 04.30 Uhr

Seit dem eröffneten Konkurs sind das Traditionsunternehmen Café-Confiserie Hirt im «Rhyhof» an der Rheinstrasse geschlossen. Bild: Donato Caspari

«Es ist eine Katastrophe. Es tut mir unendlich leid.» Mit diesen Worten tat Markus Hirt vergangene Woche den Konkurs des Traditionsunternehmens Café-Confiserie Hirt kund. Der Ruin des beliebten Ladengeschäfts, Restaurants, Hotels und Caterings im «Rhyhof» an der Rheinstrasse in Frauenfeld nach über 70-jähriger Geschichte rief auch bei der Bevölkerung einen Sturm der Entrüstung hervor. In den sozialen Medien füllten zahlreiche User Kommentarspalten mit Mitleidsbekundungen, einzelne Abonnenten der «Thurgauer Zeitung» verfassten Leserbriefe, um ihrem Bedauern Ausdruck zu verleihen.

Markus Hirt, Inhaber Café-Confiserie Hirt. Bild: Donato Caspari

Über eine Woche ist seither vergangen. Für Markus Hirt bleiben aufwühlende Gefühle, wie er sagt:

«Die Situation ist für alle Beteiligten äusserst schwierig.»

Den Moment, als er seinen rund 30 Angestellten gegenübertreten und das Aus seines Mitte der 90er-Jahre übernommenen Traditionsbetriebs mitteilen musste, bezeichnete er als «den schwierigsten Moment in seinem ganzen Leben».

Stellensuche ist in vollem Gange

Wie geht es jetzt weiter? Die Betreiberfamilie Hirt und ihre Angestellten konnten in den vergangenen Tagen auch auf die Unterstützung der zuständigen Ämter und Behörden zählen. Hirt sagt:

«Unsere ehemaligen Mitarbeiter sind bei Arbeitslosenkasse und RAV gemeldet, und die neue Stellensuche ist in vollem Gange.»

Als das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) in Frauenfeld vom Konkurs erfahren hat, stand sie auf Wunsch der Hirts mit Rat zur Seite, wie Daniel Wessner, Leiter des Thurgauer Amts für Wirtschaft und Arbeit (AWA), sagt. An einer Orientierung informierten AWA-Angestellte über die nächsten Schritte, über die Anmeldung im RAV und über Anträge für Arbeitslosengelder.

Daniel Wessner, Leiter Thurgauer Amt für Wirtschaft und Arbeit. Bild: Reto Martin

«Und im Fokus stand auch, den plötzlich arbeitslosen Personen Zukunftsängste zu nehmen.»

Das sagt Daniel Wessner, der mit seinen Mitarbeitenden umgehend die Vermittlungstätigkeit aufgenommen hat.

Notverkauf im Schnellverfahren ist nicht unüblich

Ein Augenzeuge beweist, dass am vergangenen Samstag viele nochmals im «Rhyhof» einkaufen wollten. Bild: Printscreen Facebook

Parallel dazu läuft die Arbeit des Konkursamtes auf Hochtouren. Auch deshalb öffnete Café-Confiserie Hirt am vergangenen Samstag nochmals die Türen für einen Ausverkauf, den viele Kundinnen und Kunden nochmals nutzten. Wartende reihten sich zwischenzeitlich in einer Schlange fast bis zum Postkreisel, um zum letzten Mal im «Rhyhof» die beliebten Pralinés, Mandelgipfel oder Brioches zu ergattern. Solche sogenannte Notverkäufe, um im Schnellverfahren verderbliche Lebensmittel zu veräussern, seien nicht unüblich und zum Vorteil des konkursiten Unternehmens, sagt Martin Wenk, Leiter des Konkursamtes. Einerseits fliessen noch ein paar Franken in die noch nicht abschliessend zu beurteilende Konkursmasse. Andererseits sagt er:

Martin Wenk, Leiter Thurgauer Konkursamt. Bild: Donato Caspari

«Als schöner Nebeneffekt dient dieser Ausverkauf im Kampf gegen Abfälle von Lebensmitteln.»

Derzeit laufe die Bestandsaufnahme des Inventars, was alles in die Konkursmasse gehört, die dann im besten Fall in möglichst viel Geld für die Gläubiger umgemünzt werden kann. Als nächster Schritt folgt dann der Antrag beim Bezirksgericht, um den Schuldenruf durchzuführen. Dann haben die Gläubiger einen Monat Zeit, um ihre Ansprüche geltend zu machen.

Ob schliesslich eine Versteigerung sämtlicher in der Konkursmasse befindenden Gegenstände wie etwa wertvolles Mobiliar stattfindet, kann Wenk noch nicht abschliessend beurteilen. Er sagt:

«Für genaue Angaben, die sowieso dem Amtsgeheimnis unterstehen, ist es noch viel zu früh.»

Für die entlassenen Mitarbeitenden, laut Daniel Wessner sind mit Wohnort im Thurgau 24 Angestellte betroffen, kommt der Konkurs zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt inmitten der Krise. Gemäss Wessner sind im Thurgau derzeit rund 8000 Stellensuchende zu verzeichnen. Ein Negativrekord und rund ein Drittel mehr als zur selben Zeit im Vorjahr. Gerade für Gastronomiepersonal stünden die Vorzeichen nicht gut. Wessner kann aber auch Hoffnung verbreiten, denn Bäcker oder Konditoren seien auf dem Arbeitsmarkt derzeit eher gesucht. Nach Rücksprache mit dem RAV sagt er:

«Sechs Mitarbeitende konnten schon vermittelt werden, bei weiteren steht die Weiterbeschäftigung kurz vor Abschluss.»

Markus Hirt bestätigt, dass sich einzelne Betriebe nach der Hiobsbotschaft direkt bei ihm nach Mitarbeitenden erkundigt hätten. «Von einzelnen Mitarbeitern habe ich bereits Rückmeldungen, dass sie zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden, was mich sehr freut», sagt er.

Daniel Wessner bezeichnet die Solidaritätswelle vergleichbar mit jener nach dem Konkurs der Stahl- und Glaskonstruktionsfirma Tuchschmid kurz vor Weihnachten 2019, als Knall auf Fall rund 100 Angestellte ihre Arbeitsplätze verloren. Immerhin gibt es für einige ehemalige Hirt-Angestellte bereits einen Lichtblick.