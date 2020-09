Nach Brand auf Romanshorner Fatzer-Areal – Besitzer verdächtigt Jugendliche und klagt: «Die Hallen wurden schon als Partylokal missbraucht»

Am Mittwochabend hat ein Brand in Romanshorn ein Grossaufgebot der Feuerwehr ausgelöst. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Am Tag danach ist die Ursache weiterhin unklar, die Ermittlungen der Polizei laufen. Der Hallenbesitzer indes vermutet Einbrecher am Werk.

Stefan Marolf 17.09.2020, 18.30 Uhr